Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlemenin detaylarını paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajının bir miktar indirilmesini planladıklarını, bunun makul noktasında mutabakat sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Yazıcı, “Bu 7 mi olur, 5 mi olur, hangisi doğru, niye doğru, beklentiler ne? Bu çerçevede bir çalışma yapıyoruz. Demek ki bu aşağı yukarı 5 ve 10 arasında bir yerde” dedi. Seçimde yüzde 3’ü geçen partilere verilen Hazine yardımını almak için de yeni belirlenecek seçim barajını geçmenin şart olmasını öngördüklerini aktaran Yazıcı, “Yani barajı geçen hazine yardımını alacak, düşüncemiz o yönde” diye konuştu. Hayati Yazıcı, daraltılmış seçim sistemi üzerinde durduklarını da ifade ederek “Seçim sistemine dokunmadan seçim uygulamaları alanında daraltılmış bölge üzerinde çalışmamız var. Burada 5 veya 7 milletvekili çıkaracak şekilde Türkiye seçim çevresini yeniden şekillendirmeyi tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı.