Düzenlemenin detaylarını paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajının bir miktar indirilmesini planladıklarını, bunun makul noktasında mutabakat sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Yazıcı, “Bu 7 mi olur, 5 mi olur, hangisi doğru, niye doğru, beklentiler ne? Bu çerçevede bir çalışma yapıyoruz. Demek ki bu aşağı yukarı 5 ve 10 arasında bir yerde” dedi. Seçimde yüzde 3’ü geçen partilere verilen Hazine yardımını almak için de yeni belirlenecek seçim barajını geçmenin şart olmasını öngördüklerini aktaran Yazıcı, “Yani barajı geçen hazine yardımını alacak, düşüncemiz o yönde” diye konuştu. Hayati Yazıcı, daraltılmış seçim sistemi üzerinde durduklarını da ifade ederek “Seçim sistemine dokunmadan seçim uygulamaları alanında daraltılmış bölge üzerinde çalışmamız var. Burada 5 veya 7 milletvekili çıkaracak şekilde Türkiye seçim çevresini yeniden şekillendirmeyi tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti seçim barajı için ilk defa rakam verdi
12.03.2021 - 06:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 - 06:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti’nin Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda değişiklik için başlattığı çalışmada sona gelindi.
Etiketler : seçim barajı,
773988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773988.aspx
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