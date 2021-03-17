Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri

Kayseri'de sabah saatlerindeki yağmur, kentin birçok noktasında yerini kara bıraktı.

Trafikte yer yer yoğunluğun yaşandığı kentte, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te de kar ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle tesisler geçici olarak hizmete kapatıldı.

Erciyes'te 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metre 30 santimetreye ulaştı.

Yozgat

Yozgat'ta dün başlayan ve aralıklarla yağan yağmur yerini kara bıraktı.

Zaman zaman etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışması yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gece başlayan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede araçlar ve parklar beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolları ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir

Nevşehir'de gece başlayan yağmurun ardından sabah kar yağışı görüldü.

Hava sıcaklığının düştüğü kent, beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Sivas

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sivrialan köyü beyaza büründü.

Sivas-Erzincan kara yolundaki Kızıldağ ile Zara-Suşehri arasındaki Geminbeli geçitlerinde de kar etkili oluyor.

Karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede hazır bekletiliyor.