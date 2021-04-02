Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, Türkiye’de ilk defa kullanılacak Pfizer/Biontech'nın daha çabuk antikor ürettiğini söyledi.

Oğuztürk, "Biontech firmasının Pfizer ile birlikte oluşturduğu bu süreçte ortaya çıkardığı aşı mRNA tekniği ile viral partiküllerin gen dizilimini oluşturarak insanlara enjekte edilip virüs varmış gibi vücudun tepki gösterilmesi şeklindeki bir süreci aktive ederek bağışıklık kazanılıyor. Bu teknoloji yeni bir teknoloji. Daha önce mRNA tekniği ile yapılan ürünler kanser hastaları başta olmak üzere kullanılıyordu ama viral bir enfeksiyon etkenine yönelik aşı çalışmaları dünyanın yeni tanık olduğu bir süreçte karşımıza çıktı. Pfizer/Biontech’in bu aşısı bağışıklık oluşturulma anlamında açıklanmış resmi verilere göre ciddi anlamda başarılı bir aşı ve bu aşı ülkemizde kısa bir süre sonra aşılama programına göre aşı sırası gelen kişilere yapılacak" dedi.

Pfizer/Biontech aşısının 21 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığını aktaran Oğuztürk, “Aşı flakon dediğimiz şişelerin içerisinde 6 doz olacak şekilde üretilmiş. Bu anlamda daha kolay pratik bir uygulama şekli de ortaya çıkmış oluyor. Bu aşıda kamuoyunu ilgilendiren son bir gelişme yaşandı. O da Avrupa İlaç Dairesi’nin daha önce eksi 80 derecede bulundurması dolayısıyla dünyada daha geniş kesimlere ulaştırılması pratikliğinden uzak diye eleştiri konusu oluyordu. Avrupa İlaç Dairesi’nin son açıklaması ile eksi 15 ve eksi 25 dereceler arasında da kullanımdan önceki son 15 gün içerisinde bu sıcaklık aralığında bulunabileceği ifade edildi. Bu da aşının daha geniş kesimlere yayılması açısından ciddi anlamda bilgilendirici ve faydalı bir açıklama oldu” diye konuştu.

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de "Sinovac aşısı şu an yarıyor. Yatan hasta yaş ortalaması 60’ın üzerindeyken bu yaş ortalaması düştü. Yan etkiler konusunda elimizde bilimsel veri yok, bilgiler ve öngörülerden ibaret" bilgisini paylaştı. İki aşının farklı olduğunu anlatan "Her şeyi farklı, mekanizmasından tutun da uygulama şekli, saklama koşullarına kadar. Sinovac 2-8 derecelik dolaplarda, tekli olarak muhafaza ediliyor. Biontech uzun süre saklanacaksa -70 gibi soğukluk istiyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da "Vatandaşlarımız, hangi aşıya erişirse o aşıyı yaptırmalı, bu çok önemli. Klinik gözlemlerimize göre, eğer alerjik bünyeniz varsa mRNA aşısı yerine tercihiniz varsa alerjik bünyelerde daha az yan etki yapan inaktif aşı olan Sinovac aşısını yaptırabilirsiniz. mRNA aşıları, inaktif aşılara göre daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor, immün sistem üzerine uyarıcı etkisi daha fazla olduğu için. Dolayısıyla, bağışıklık yanıtı zayıf olabilecek bünyeye sahip olanlar, mRNA aşısını tercih edebilir. Obezitesi bulunanlar, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler veya çeşitli hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar, eğer seçenekleri varsa mRNA aşısı olan BioNTech aşısını tercih edebilirler. Ancak yine onlarda da inaktif aşısının çalıştığını, işe yaradığını söylememiz lazım. mRNA aşıları tek dozdan bir hafta sonrasından itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor, inaktif aşılar ise ancak ikinci dozdan 15 gün sonra belirgin bağışıklık oluşturuyor" diye konuştu.

Aşı randevuları

Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor.?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.?

Kovid-19 aşısı olacak, mobil uygulama veya internetin yanı sıra "MHRS Alo 182" hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.