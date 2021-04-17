Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özal ailesinin üyeleri katıldı.





Törende Özal'ın kabrine çelenk bırakıldı. Çelenk bırakılmasının ardından merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal için dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törende İnfitar Suresi’ni okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Özal’ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal ile bir süre görüşerek tekrar taziye dileklerini iletti.

Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum TFF Başkanı Hasan Doğan’ın mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölüm yılı nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından hemen karşısında bulunan merhum Başbakan Adnan Menderes’in mezarını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise 2008 yılında hayatını kaybeden merhum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın da burada bulunan mezarını ziyaret etti.