Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Son dönemde kripto para vurgunları Türkiye’nin gündemini sıkça meşgul etti. Yüz binlerce kişinin milyar dolarlık birikimleri bir günde hiç oldu. Yaşanan olay, ‘merkeziyetsiz’ yapıda olan bir yatırım aracının ne kadar güvensiz olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Devletin attığı adımlarla kripto para borsaları yasal bir zemine oturtulurken bir diğer tehlike olan yasa dışı bahis konusu ülkemizde ürkütücü boyutlara ulaştı. Üstelik bu illegal sektördeki rakamlar kripto para vurgunlarından çok daha büyük. Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre ülkemizde 18 milyon kişi, yılda 70 milyar liranın üzerinde illegal bahis oynuyor. Kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin akın ettiği illegal bahis sektörü, ülke ekonomisine ve vatandaşın cebine büyük zarar verirken terör örgütlerinin de gelir kapısını oluşturuyor.

ÇARK NASIL İŞLİYOR?

Ülkemizde iki çeşit kanun dışı bahis kanalı bulunuyor. Bunlardan ilki ve en büyüğü internet üzerinden yapılan bahisler. Bir diğeri ise sokak bahisleri… Çoğu Güney Kıbrıs, Malta, İngiltere, İran ve Almanya gibi yurt dışı merkezli olan kumar çeteleri, bu illegal pazarı kontrol ediyor. Açılan internet siteleri üzerinden sosyal medya reklamları ile vatandaşlara ulaşılıyor. Devletin kontrolünde olan bahis sitelerinden daha cazip teklifler veriliyor. Örneğin bir spor müsabakasının sonucuna verilen ‘kazanç-çarpan’ oranı 1,5 kat ise, illegal sitelerde bu rakam 2,2 kat gibi daha yüksek tutuluyor. Bu metotlarla oyuncuların iştahı kabartılıyor.

ANINDA YENİSİ AÇILIYOR

Yasal bahis sitelerinde olmayan yüzlerce maç ve oyun çeşidi de bu sitelerde oyunculara sunuluyor. MASAK her gün onlarca internet sitesinin erişimine engellese de illegal kumar çeteleri anında yeni bir site açarak üyelerine bildirimde bulunuyor. Böylece kumar ağı devam etmiş oluyor. Gelir gider hesabına göre sitenin ömrü belirleniyor. Şayet oyuncuların kârı söz konusu ise site kayıplara karışıyor. Ya da oyuncular yüksek kazanç elde etmiş ise ödeme yapılmıyor. Bahis yapan kişi ise kimseye ulaşamıyor.

SOKAK BAHİSÇİLERİ…

İşin sokak kısmı ise ‘kasa’ denilen kaçak bahis bayileri üzerinden yürüyor. Bunlar herhangi bir tekel bayi, bakkal, pastane veya cep telefoncu olabiliyor. Küresel kumar sistemini yöneten ekibin, Türkiye’de sözde temsilcileri bulunuyor. Bu temsilciler güvendiği kişiye bayilik veriyor. Karşılıklı anlaşmanın ardından yurt dışında kurulu olan sistemin server şifresi bayilik alan kişiye veriliyor. Ardından bilgisayara bağlanan bir sistemle, maç oynayan bahisçilere, iddia benzeri kupon veriyor. Kaçak bayiler sosyal medyayı kullanarak kendilerine müşteri bulmaya çalışıyor. Ayrıca bulunduğu semtteki sosyal çevrelerine haber dağıtıyor. İşin içinde bir de komisyoncular bulunuyor. Komisyoncu bayiye getirdiği müşterinin kazancı başına gelir sağlıyor. Vergi verilmediği için kâğıt üstünde kazanç ihtimali daha yüksek iken, kazanılan meblağ arttıkça, ödemenin yapılmama durumu ortaya çıkıyor. Öte yandan kapanma sebebiyle açık olmayan bazı kaçak bayiler ise WhatsApp grupları üzerinden bahis oynatmaya devam ediyor.

PARA TRANSFERİ NASIL YAPILIYOR?

İnternet üzerinden yapılan bahislerde ödemeler dijital cüzdan (paypal veya papara gibi uygulamalar…) üzerinden yapılıyor. Bahis sitesinin verdiği kişilerin hesapları üzerinden transfer sağlanıyor. Siteler hem kazanç ödemelerini hem de bahis alacaklarını sürekli farklı kişilerin dijital cüzdan kodları üzerinden gerçekleştiriyor. Böylece takibi imkânsız hâle geliyor. Bahis oynatanlar para transferleri için ‘hesap kiralama’ işlemi de yapıyor. Bunun için ilana bile çıkıyorlar. Mesela kişinin papara hesabını kiralıyorlar ve bütün transferleri bu hesaplar üzerinden yapıyorlar. Hesabı kiralanan kişiye de belli bir miktarda ödeme yapılıyor.

KRİPTO PARA DA KULLANILIYOR

İllegal bahis sitelerinin bir diğer ödeme yöntemi de kripto paralar… Kripto para ile transfer sokak bahislerinde ağırlıklı olarak kullanılıyor. Bayiler, kasalarında biriken paraları kripto para ile yurt dışındaki merkeze transfer ediyor. Uzmanlar, illegal bahis sektöründe dönen paranın önemli büyük kısmının terörün finansmanına gittiğini belirtiyorlar. Bitcoin’e çevrilen paralar, İngiltere, Güney Kıbrıs, Malta, Havai, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan gibi ülkelerde kurulan paravan şirketlere aktarılıyor. Buradan da merkezlere ulaştırılıyor.

BONUS TUZAĞINA DİKKAT

İllegal bahis siteleri yeni oyuncular çekmek için çeşitli yollar takip ediyor. Kişilerin cep telefonlarına, mail adreslerine ve sosyal medya profillerine ‘kazandınız, hesabınıza 2 bin TL yatırıldı’ gibi mesajlar gönderiliyor. Bu hesaptaki parayı kullanmak için üye olma şartı konuluyor. Bonus olarak tabir edilen bu meblağ, yalnızca casino oyunlarında (rulet, poker, blackjack) kullanılabiliyor. Üye olan şahıs 2 bin TL ile sisteme adapte edilmiş oluyor. Oyuna giren kişi bir süre kazanıyor. Ancak para çekimi için 5 bin TL’lik limit konuluyor. Sisteme giren oyuncu, zamanla bonusu da kaybediyor. 5 bin TL kazanıp çekebilmek için yeniden para yatırıyor. Böylece dolandırılmış oluyor.

HEDEF GENÇLER

Bahis çeteleri özellikle gençleri hedef alıyor. Sosyal medyada ‘nakit para’ ve ‘lüks otomobil’ fotoğrafları ile ‘kazandık’ ‘lüks hayat yaşıyoruz’ mesajları veriliyor. Gençleri özendirmek adına ‘garanti kupon’ ‘100 yatır, 1.000 kazan’ gibi çeşitli vaatlerde bulunuluyor.

20 MİLYAR TL’LİK VERGİ KAYBI

Türkiye’de legal olarak oynatılan spor bahisleri pazarının toplam büyüklüğü 10 milyar TL. Bunun yüzde 30’u vergi olarak devletin kasasına giriyor. Yüzde 20’lik kısmı ise futbol kulüplerine ödeniyor. Dolayısıyla kaçak olarak oynatılan 70 milyar liralık illegal bahisten devletin vergi gelir kaybı 20 milyar TL’nin üzerinde…

FETÖ/PYD/PKK BAĞLANTISI…

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) illegal bahis sitelerini adeta adım adım takip ediyor. Kurula geçen yıl 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken bu rakam ‘bugüne kadarki en yüksek seviye’ olarak kayıtlara geçti. Yine yasa dışı bahis ile ilgili 408 kişinin bankalarda bulunan hesaplarına el konuldu. El konulan hesapların yüzde 72’sinin FETÖ/PYD bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar kanun dışı bahis pazarının terör örgütlerinin en büyük para kaynaklarından biri hâline geldiğini belirtiyor. Özellikle PKK terör örgütünün siber yapılanmasının bahis çetelerini yönetmede aktif olarak görev aldığı ifade ediliyor.