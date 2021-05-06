Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya ilçesinde bulunan yat limanı ve çevresi deniz salyaları (müsilaj) sebebiyle kahverengi tabakaya bürünürken, kirlilikten boğularak ölen su samuru kıyıya vurdu. Limanda bulunan tekne sahipleri ise daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti.

Marmara Denizi üzerinde beyaz tabaka olarak kendini gösteren, balık ölümlerine ve kötü kokuya neden olan deniz salyası 'müsilaj' bu sefer de Bursa'nın sahil ilçesi Mudanya'da etkili oldu. Sabah saatlerinde ise müsilaj sonucu hareket edemeyen ve boğularak ölen su samuru yat limanın kıyısında ölü olarak bulundu.

Öte yandan dün Gemlik ilçesi Narlı sahilinde de binlerce balık oksijen yetersizliği sebebiyle ölünce su yüzüne çıkmıştı.

İstanbul'dan Çanakkale kıyılarına kadar uzanıyor

Deniz salyaları, Şarköy sahilinde de kıyıdan 200 metre açıkta 10 kilometrelik bir alanda kirli beyaz bir renk oluşturdu.

Sezonu erken kapadığını ifade eden balıkçılar, deniz salyalarının ağlara büyük zarar verdiğini ifade etti.

İstanbul’dan Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri kıyıları boyunca etkili olan beyaz tabaka, Şarköy’den de Çanakkale kıyılarına kadar uzanıp etkisini sürdürüyor.