Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi Erzincan'dan geldi. Saat 17. 43’te Erzincan Koçyatağı'nda deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin; yerin 7,5 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

TÜRKİYE'DE DEPREM GERÇEĞİ

Türkiye topraklarının neredeyse tamamı fay hatları üzerinde bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre; geçtiğimiz yıl ülkemizde, 33 bin 824 yer sarsıntısı kaydedildi. 2020'de gerçekleşen, büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısının ise 322 olduğu öğrenildi. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinde biri olan deprem için alınacak tedbirlerin hayati önemi bulunuyor.