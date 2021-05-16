Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin ilk millî silahlı drone sistemi SONGAR’ı geliştirerek TSK’ya teslim eden savunma sanayi şirketi ASİSGUARD, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Kısa zamanda geliştirdiği yerli sistemler ile savuma sanayi alanına hızlı bir giriş yapan şirket, şimdi de SONGAR’a dörtlü ve altılı bomba atar entegre ederek silahın vurucu gücünü artırıyor. İnsansız hava araçlarının yanı sıra TSK’nın envanterindeki zırhlı araçlarda kullanılan termal kamera ve elektronik sistemleri de üreten ASİSGUARD’ın projelerini, şirketin yeni Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün ile konuştuk. SONGAR’ın yeni özelliklerine, terörle mücadeleye katkısına ve dost ülkelere tedarikine ilişkin gazetemize özel açıklamalar yapan Düzgün, şunları söyledi:

MÜHENDİSLER İÇİN CAZİBE MERKEZİYİZ

ASİSGUARD, kısa sürede yerli ve millî imkânlarla üretme hevesindeki insanların toplandığı bir yer oldu. Hem üretim yapabilen hem de AR-GE üretebilen bir şirketiz. Her şeyin yerli ve millî olması ülküsü ile hareket ediyoruz. Mühendisler için cazibe merkeziyiz. Genç bir şirket olmamıza rağmen ürün gamımızdaki çeşitlilikten gurur duyuyoruz. İki senede masaya birçok ürün koyduk. Silahlı drone sistemlerinden, elektro optik sistemlere, kara araçları elektroniği, güç dağıtım birimi ve ekran ailesine kadar birçok çeşitlilikte tasarım, donanım ve yazılım üretebilme kabiliyetine sahibiz. Sahada, aralarında 4x4 ve 8X8 zırhlı araçların da bulunduğu 2 bin araca entegre edilmiş ürünümüz bulunuyor.

BOMBAATARLARLA GÜÇLENİYOR

Yerlilik oranı yüzde 83 olan SONGAR; kendisine özelleştirilmiş bir silahla, belli bir bölgeyi baskı altında tutabilmek için TSK’nın görüşleri alınarak yola çıkılmış bir proje. Dolayısıyla ihtiyaç doğrultusunda geliştirilmiş sistem. Bir sene içinde TSK envanterine silahlı sekiz adet SONGAR girdi. SONGAR’ın sahadaki etkinliğini entegre edilen çeşitli faydalı yükler ile güçlendiriyoruz. Dörtlü bombaatar sistemimiz var. Pek yakında altılı bomba atar eklemeyi planlıyoruz. SONGAR’a ayrıca, TÜBİTAK SAGE’nin mühimmat sistemi TOGAN’ı da entegre ettik. Çoklu uçuş çalışmalarımız devam ediyor. Çoklu uçuş yapacak olan SONGAR’ların birinde silah, birinde 10 metre çapında bomba atar, diğerinde de 35 metre çapında TOGAN sistemi olabilir. Çoklu uçuşla yapay zekâ kullanılarak sürü şekilde uçuşlar yapılabilir. Taramalı mermi atabilir. Birçok konseptte çeşitlendirebiliriz.

ANİ BASKIN YAPIYOR TEHDİTLERİ YOK EDİYOR

Ani baskınla hedefin üstünü bomba bırakılabilen ve otomatik makineli tüfekle hedefe yüksek sayıda mermi atabilen SONGAR, çok hızlı hareket ediyor. Üzerine güdümlü bir bomba takılırsa, o güdümle herhangi bir mağaranın girişini vurabilir. En faydalı özelliği kalekollar ve üs bölgelerine yaklaşan tehditleri bertaraf etmesi. Kalekollarımızda SONGAR olduğunu bilen bir tehdit unsuru bize yaklaşamaz. SONGAR, karakol ve kalekollara yönelik taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı ve gerektiğinde taarruz amaçlı olarak etkin kullanılabilir.

YURT DIŞINDAN TALEP ÇOK

Kardeş ve dost ülkelerden SONGAR için ilgi ve talep büyük. Çok fazla ülkeye teklif veriyoruz. Bu alanda ilk yerli ve millî ürünüz. Bu teknolojiye sahip ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Biz hep önde gitmek için SONGAR’a sürekli yeni şeyler eklemeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız sahadan ürünü kullanan ve kullanacak olan ekiplerle bizzat yürütüyoruz. Onların yönlendirmeleri ile hareket ediyoruz ve geliştiriyoruz.

VURUCU GÜCÜMÜZ ARTTI

ASİSGUARD Genel Müdür Mustafa Barış Düzgün, Türkiye’nin bulunduğu coğrafya nedeniyle savunma sanayinde güçlü, caydırıcı ve vurucu olması gerektiğine işaret etti. Düzgün “Günümüz savunma teknolojisinde sadece size gelen tehditlere karşı savuma yapmanız değil, bu tehditlere sizin de atak yapabilmeniz gerekiyor. Son yirmi seneyi değerlendirdiğimizde savunma teknolojisinde büyük atılım gerçekleştirildi. Karada, havada ve denizde vurucu gücümüz arttı” dedi.

SADAK İLE KESİNTİSİZ İLETİŞİM

ASİSGUARD Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, röportajımız sırasında, TSK’nın envanterinde bulunan zırhlı araçlarda kullanılan SADAK Askerî Araç Çözümleri, AGGÖZ Elektro Optik Görüş Sistemleri ve AYN Ekran Sistemlerini de tanıttı. Düzgün şunları söyledi: SADAK İç Konuşma Sistemi, askerî araçlarda gürültülü iç ortamda bile personel arasında görüşme yapılmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra sürekli genişleyen elektro optik sistemlerimizi ASİSGUARD GÖZ AİLESİ (AGGÖZ Ailesi) ürün gamı altında konumlandırıyoruz.