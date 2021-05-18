Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını bildirdi. Bu hafta yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına da değinen Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in toplantıya video konferansla katılacağını açıkladı.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Koca, "Sinovac'la ilgili üretim yetkisi verildi ama önümüzdeki birkaç ayda olabilecek bir üretim değil" dedi. Koca, bu hafta Çin'den 10 milyon dozdan fazla aşı geleceğini söyledi.

UĞUR ŞAHİN KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISINA KATILACAK

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, sonbahara kadar toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

"O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum" diyen Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin'in bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirtti.

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

"Aşıda hedef Haziran'da olması gereken 18-20 yaş üstü herkese eriştirmek” diyen Koca, toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade etti. Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.