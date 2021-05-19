Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex’in finans sorumlusu Rana Azap, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Rana Azap, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 81'e yükselirken Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven ve Serap Özer’in de dahil 6 şüpheli “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmıştı. 73 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.