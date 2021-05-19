Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1-2 Haziran tarihlerinde Van’da düzenlenecek olan Van Gölü Sempozyumu’nun hazırlık toplantısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli hazırlıkların devam ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un yanı sıra üst düzey katılım beklediğimiz sempozyumumuzun Van Gölü için önemli çıktılarının olmasını temenni ediyoruz. Akademik açıdan da önemli bir talep oluştuğunu gördük. Ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılarımız olacak” dedi.

