Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi... 17 günlük kapanmanın ardından ilk kez toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin ortak olduğu BioNTech şirketiyle 120 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşma yapılırken, Şahin canlı yayında açıklamalarda da bulundu.

Vakalar 10 binin altına düştü

Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz.

Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi.

Uğur Şahin: 120 milyon doz aşı için imzalar atıldı

Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Aralıkta ilk defa bir buçuk milyonu konuştuk ve Sayın Bakanım sağ olsun her 2-3 hafta arada istediği dozları yükseltti. Bugün tamamı 120 milyon doz olarak imza attık ve çok mutluyum.

Haziran sonuna kadar 30 milyon doz geliyor

Türkiye'ye haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.

Vatandaşımız aşıya erişmek istiyor

Haziranda ilki 30 milyon ama 15 Haziran'a kadar 14.2 milyonu gün begün arkadaşlar planlamışlar. Şu ana kadar 6.1 milyon dozu bize şu ana kadar teslim edildi. Gelecek, olacak demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız da bu aşıya erişmek istiyor.

Aşımız mutasyona da karşı etki gösteriyor

Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. Bizim aşımız mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz

Hastalık geçirenler için aşı açıklaması

Enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerde, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluşuruyor. Onun için hastalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.

Üçüncü doz, en erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra 2. dozdan sonra verirsek yeter. Türkiye'deki aşı kampanyasında en çok 6.-7.-8. ayda aşı olunacak olduğu için 2022'de 3. aşı yeterince olur.

Bakan Koca: Türkiye'ye davet ediyoruz

Haziran ve temmuz yoğun aşılamayla birlikte yaz aylarının daha güzel geçeceğini umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var, başarılarınız yakından takip ediyor. Haziran başında Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Hem aşı kampanyasına desteğiniz hem de Türkiye'de yapacaklarınızı değerlendirmek anlamında, üretim dahil olmak üzere, davet etmek istiyoruz.

Prof. Dr. Şahin: Benden de saygı ve selamlar iletiniz lütfen. Haziranın ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetimiz var.

'Birlikte, Allah'ın izniyle beraber başaracağız.'

Bakan Koca: Filyasyon, sağlık altyapımızı, sağlık çalışanlarımızın gücünü ve aşı kampanyasında nasıl bir sistemle bunu gerçekleştirdiğimizi size yerinde göstermek isteriz. Sizin ifadenizle 'Birlikte, Allah'ın izniyle beraber başaracağız.'

Hedefimiz vakalardaki düşüşü kalıcı hale getirmek

Bundan sonraki süreçte vatandaşımızı hızla aşılamak istiyoruz. Artık hastalığı tanıyoruz, tedavi protokolleri oturdu. Özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz. Normale dönmek için çaba sarf ediyor olmuş olacağız.

Artık yaygın aşılamayla birlikte pandemiyi gündemimizden çıkarmak bizim ana hedefimiz olacak. Biz artık ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'tan itibaren aşıyla birlikte önümüzü daha net gördüğümüzü söyleyebiliriz ve salgın öncesi döneme artık geçmek istiyoruz.

Yerli aşıda son durum

Faz-2 çalışması gönüllülerin çalışması bitti ve faz-3'ün başlaması da zannediyorum önümüzdeki iki hafta içerisinde, haziranın başınada başlayacağını düşünüyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz, üretim yaparken bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Bütün sonuçları olumlu olursa haziran başında biz faz-3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz. Üç tane aşımız daha var, 2 tanesi inaktif, 1 tanesi VLP aşısı. Orada da faz-1 safhasındalar. Zannediyorum önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde orada da faz-1 çalışmasının sonuçları görülerek başarılı olursa faz-2 çalışmaları peyderpey başlamış olur.

Aşılama takvimi nasıl olacak?

Bu dönemde şu an biz 55 yaş üstünü aşılıyoruz. Sağlık çalışanları ve benzeri riskli gruplara da devam ediyoruz. Aşı tedariğiyle birlikte, önümüzdeki haziran ayında ilave 30 milyonun sadece BioNTech olacağını, Sinovac aşısı için de önümüzdeki 1 hafta-10 gün içerisinde beklediğimiz bir miktar var.

Haziranda Biontech aşısıyla birlikte 14.2 milyon aşının geleceğini biliyoruz. Tedarikte sorun yaşanmazsa haziran ayında 20 yaşa kadar inmek istiyoruz.

Aşılama oranıyla ilgili, şu an toplamda 65 yaş üstü yüzde 84'e kadar ulaşmış durumda. Bunun yüzde 90 ve üzeri olmasını istiyoruz. O nedenle özellikle açılan 55 yaş üstü tanımlanan grubun, insanımızın aşı noktasında beklemeden en erken dönemde aşılarını olmalarını önemle ifade etmek istiyorum.

1 Haziran'dan sonrası için önemli açıklama

Bundan sonraki süreçte 10 binin altına bugünden itibaren vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli bir düşüş, 63 binden 9 385'e kadar inmiş oldu bugün.

Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan, ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz.

O nedenle, Bilim Kurulu'nun bu çerçevede önerisi gelecek hafta itibarıyla şekillenmiş olur. Haziranda nasıl bir normalleşme olabileceğiyle, sektörlerle ilgili bir önerisi var. Ama genel mantığın kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız. Ana gündem maddemiz de pandemiyi gündemden çıkarmak, yaygın aşılama yapmak.

Yatak ve yoğun bakım doluluk oranları

Vaka sayısı düşmesiyle birlikte hastaneye yatış, devamında yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısı ve vefat eden kişi sayısına giderek etkisini göstermeye başlar. Şu dönemde vaka sayısıyla birlikte bizim pandemiye ayırdığımız yatak sayımız Türkiye'de toplamda 10 bin 428 idi. şu an 10 bin 428 yatağımız pandemi için ayrılmış durumda. Toplam yatak sayımız 242 bin. Toplam erişkin yoğun bakım sayımız ise 31 bin 732. Bunun 10 bin 428'ini pandemiye ayırdık.

Bunun yüzde 53.49'u dolu, yani neredeyse yarısına yakını boş. Serviste ise toplam yatak sayımız 242 bin. 242 bin yatağın 41 bininin ayırdık pandemi, kovid hastaları için. 41 bin yatağın yüzde 35'e yakını dolu, 34.72. Yani neredeyse 3'te 2'si şu an boş. Güçlü bir sağlık altyapımızın olduğunu göstermek için bu rakamları söylemek istiyorum. Vakaların azalması yoğun bakıma geç yansıdığı için önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini, ama önemli olan şu an düşmüş olan 9 bin 300'lere düşmüş vaka sayısının kalıcılığını sağlayabilmek.

Dışarı çıktığımızda illa yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama 2 metreden daha yakında birileri varsa maskeyi takmanız gerekiyor. Evin içinde 2 metreden daha kısa mesafe varsa kişisel tedbirler, maske devreye giriyor olmalı.

Ulaşımda, çalışırken, berbere, AVM'ye giderken ne yapılması gerekiyor gibi yeni dönemde Bilim Kurulu tedbirleri gündemine daha yoğun şekilde alıp vatandaşımızın da aşısını olup kişisel tedbirleri daha yoğun şekilde devreye yerleştirmesini önemsiyoruz.