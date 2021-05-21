Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütü PKK’ya karşı Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği geniş çaplı harekât devam ederken, operasyonların hem PKK için koridor görevi gören, hem de Türkiye’nin Sincar ve Musul’a açılan kapısı niteliğindeki Gara’ya kadar uzanması bekleniyor.

TSK’nın Gara’ya kara harekâtı gerçekleştirmesi, ardından da Sincar’a kapsamlı bir operasyonla PKK’nın tüm stratejik üslerini yerle bir etmesi planlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki operasyonlardaki son durumu, TSK’nın nihai hedefini, Gara’ya kara harekâtının mümkün olup olmadığını 2000’li yıllarda bölgede görev yapan Savunma ve Güvenlik Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık’a sorduk.

Işık, şunları söyledi:

OPERASYONLAR SİNCAR’I İÇİNE ALIR

Kuzeydeki birliklerimiz güneye doğru Zap, Avaşin, Basyan ve Metina bölgesinde operasyon gerçekleştirerek terör örgütünü etkisiz hâle getirmek istiyor. Bu operasyonların yaz boyunca devam edeceğini ve muhtemelen Metina’dan sonra operasyonun Gara’ya, Gara’dan sonra da batıya doğru yönelerek Sincar’ı da içine alan bir operasyon olacağını değerlendiriyorum.

PARAMOTOR EĞİTİMLERİ GARA’DA

Gara’ya en son kara harekâtı benim Alay Komutanı olduğum dönemde 2000 yılında icra edilmişti. Ondan sonra etkili bir kara harekâtı olmadı. O operasyonu Erbil yönetimi ile gerçekleştirmiştik. Son operasyon hava harekâtı şeklinde, kısmen kara harekâtı olarak icra edildi. Gara’ya bir operasyon yapılması lazım, çünkü orası, ABD’den modern silahlar alan terör örgütü PKK/YPG’nin, bir takım yabancı ajanlar tarafından eğitildiği bir bölge. Paramotor eğitimleri ve balon eğitimleri Gara’da veriliyor.

PKK İÇİN MÜSAİT BİR BÖLGE

Gara, bizim sınırlarımızdan yaklaşık 100 kilometre ileride, doğudan batıya doğru yükselen birbirine paralel yedi tane sırttan oluşan bir dağ. Ayrıca burası daha önce Peşmergeler tarafından Saddam’a karşı direnişte kullanılan bir üs bölgesiydi. Dolayısıyla PKK/YPG’nin barınmasına çok müsait bir bölge ve terör örgütünün Irak’ta yedek üs olarak kullandığı merkezlerden.

DEMİR YOLU İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladı bir proje vardı; Nusaybin, Cizre, Ovaköy, Telafer, Musul, Bağdat ve Basra yolunu açmak ve bu kara yoluna paralel bir demir yolu yaparak ticareti geliştirmek. Sincar’a yapılacak bir operasyonun, bu amaca da olumlu katkısı olacağını düşünüyor.