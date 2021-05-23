Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, açıklama videosunda "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" diyerek, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." dedi.

AŞILANAN VATANDAŞLAR DUA ETTİ

Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullanıyor.