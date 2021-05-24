Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılının başında Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, bir çok ülke sınırlarını kapatmış bu nedenle uçuşlar da durdurulmuştu.

İlerleyen süreçte uçuşlar kısmi olarak başlasa da ülkelerin bu konudaki uygulamaları farklılık gösterdiği için uluslararası seyahatlerde sorunlar yaşandı.

ÖZEL AVUSTRALYA SEFERİ

Pandemi nedeniyle ülkelerine dönemeyen yaklaşık 200 yolcu için İstanbul’dan Avustralya’ya özel bir sefer düzenlendi.

Bu kapsamda Türkiye’nin yanı sıra toplam 25 farklı ülkede bulunan Avustralyalılar, ülkelerine gitmek için İstanbul’da toplandı.

İstanbul Havalimanı’na gelen yolcuların sağlık tedbirleri kapsamında PCR testi, sağlık bilgi formu gibi işlemleri yapılarak ateşleri de ölçüldü. Daha sonra kontuara geçen yolcular, biletleme işlemlerini yaptırdı.

"NEREDEYSE 3 YILI BULACAK"

Kızı Anica ile birlikte Macaristan’dan gelen Eva Szigetti, ameliyat olmak için 2019'da Avustralya'dan ayrıldığını söyledi. Szigetti, “40 yıl önce Avusturalya’ya mülteci olarak gitmiştim. Aslen Macaristanlıyım. Ben şanslıydım Macaristan’da ailem vardı zorluk çekmedik. Şimdi ikinci ülkeme dönüyoruz. Çok duygusal neredeyse üç yılı bulacak çok mutluyuz. 2020 Aralık’tan beri bilet almaya çalışıyoruz. Macaristan’dan buraya Türk Hava Yolları ile geldik. Biz aşı da olmuştuk. Test de olduk” ifadelerini kullandı.

“KISA BİR TATİL GİBİYDİ”

14 yıldan beri Avustralya'da yaşadığını belirten yolculardan Gökhan Altındağ ise, 2019 yılının Ekim ayında kısa bir tatile geldiğini ancak geri dönemediğini belirtti. "Eşim hamileydi. Eşimin hamileliği kötü geçince burada kalmak zorunda kaldık. Kızım Bursa'da dünyaya geldi. Zaten 2020 Mart ayında koronavirüs patlayınca gidişimiz hayal oldu. 2021 yılı Ocak ayından beri bilet bakıyoruz dönmek için birçok havayolu ile gitmeye çalıştık ama biletler iptal oldu. Ama devlet ile bağlantıya geçtik ve bu uçuşu düzenledi. Onlar bize yardımcı oldu." dedi.

“BİR YILDIR AİLEMDEN UZAKTAYIM”

İtalya’da yüksek lisans yapan tasarımcı Bria Versave de, daha önce dönüş için aldıkları biletlerin hepsinin iptal olduğunu ve geri dönemediklerini söyledi. Versave, “Dışişleri Bakanlığı'nın diğer uçak biletlerinin çoğu iptal edildi. Katar Havalolları iptal ediyor. İptal edildiği için kimse gidemedi. Bu garanti bir uçuş. Yaklaşık bir yıldan fazla İtalya’daydım. Bir yıldır ailemden uzaktayım onları göreceğim için mutluyum” diye konuştu.

YOLCUSUZ GELDİ, YOLCULU UÇTU

Yolcusuz olarak İstanbul Havalimanı’na gelen Quantas Havayolları’na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı, yaklaşık 200 yolcusunu aldıktan sonra Avustralya’nın Darwin şehrine gitmek üzere yeniden havalandı.