Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinliğin bugün öğleden sonda gerçekleştirilecek oturumunda yazarımız Fuat Uğur da bir konuşma yapacak. Saat 14:00’da başlayacak dördüncü oturumu Hacı Bayram Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin yönetecek. Yazarımız Fuat Uğur, Sabah yazarı Hilal Kaplan, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Al Jazeera’dan Resul Serdar Ataş konuşmacı olarak yer alacak. Sempozyum çevrimiçi de takip edilebiliyor.