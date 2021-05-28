Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim Camii ibadete açıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde vaat ettiği; 160 yıllık bir hayal olan Taksim Cami, 4 yıl önce atılan temelin ardından nihayet tamamlanarak ibadete açıldı. Kalabalığın meydana taştığı Cuma namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'ni sosyal medya hesabından paylaştı.

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan Taksim Camii'nde ilk ezan okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesi okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılımı ile beraber de ilk namaz kılındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi de namaza katılanlar arasındaydı.

CAMİ ÇEVRESİ DOLDU TAŞTI

Taksim Camii’nde ilk namaz coşkusu Taksim Camii'nde ilk namaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kılındı.

Taksim Camisi’nde kılınacak ilk namaza katılmak isteyen vatandaşlar da cami çevresini doldurdu.

Taksim Camii'nin temeli atıldı Sur Yapı'nın inşa edeceği; Osmanlı izleri taşıyacak ve tüm meydana hakim olacak cami inşaatı başladı.