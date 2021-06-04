Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılamanın geldiği son durumu paylaştı. Koca, "Bugün itibarıyla 30 milyon doz aşı yapıldı. Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu" dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan sevindiren mesaj: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz Koronavirüsle mücadelede kullanılması önemle dikkat çekilen maske ile alakalı Bakan Koca, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." diyerek ümitlendiren açıklamalarda bulundu.