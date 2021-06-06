Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk: Öğretmenler salgında imdadımıza yetişti Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çanakkale’de atölye açılışı ve eğitim yatırımları temel atma törenine katıldı.

Selçuk: Eğitim çalışanlarının aşılaması bu ay tamamlanacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu ay sonuna kadar bütün eğitim çalışanlarının aşılanma çalışmasının tamamlanacağını açıkladı.