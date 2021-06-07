Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile takip ettiği seçkin gözlemci gününün ardından Denizkurdu-2021 Tatbikatı tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 133 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracının katıldığı tatbikatta SAT timleri, başarılı faaliyetleriyle göz doldurdu. Gerek su altındaki gerekse paraşütle atladıkları adadaki hedefleri tam isabetle vuran SAT timleri, helikopterden halatla serbest kayma yöntemiyle indikleri gemide de verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Seçkin birliğin bir cihazı ise dikkati çekti. Dünyada aynı görevi yapan timlerden çok azının kullandığı su altı intikal cihazını Millî Savunma Bakanı Akar da tatbikat sonrasında inceledi. SAT timlerinin kullandığı önemli araçların arasında yer alan cihaz, uzun süreli su altı intikallerinde kullanılabiliyor. Yüksek doğruluk oranına sahip navigasyon sistemleri bulunan cihaz, SAT harekâtı kapsamında timlerin su altından intikalinin yanı sıra ilave malzeme ve mühimmat desteği sağlanmasında da görev alıyor. 3,2 knot azami sürate sahip cihaz, 35 metre derinliğe kadar dalabiliyor.