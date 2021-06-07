Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün, "Talimat verdim, denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız" açıklamasının ardından çalışmalara hız verildi. Meselenin çözümü için TBMM'de bu hafta araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerin de görüşüleceği bildirdi. Marmara Denizi’nde deniz salyası sorununun ele alındığı Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Kocaeli’de yapıldı. Toplantı sonunda 21 maddelik eylem planını açıklayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

* Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.

* Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanacak.

* Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak.

* 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren müsilajın temizlenmesine başlanacak.

* Mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.

* Deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek.

* Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak.

* OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

* Atıksu arıtma tesisleri için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.

* Gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak.

* Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak.

* Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Tüm havzalardaki denetimler uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radarla yapılacak.

* Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanacak.

* Basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

* Havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.

* Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

* Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır.

* Hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

* Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

* Zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

* Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik kamuoyunu bilgilendirecek bir platform oluşturulacak.

* Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Facia Ege'ye ilerliyor “Belediyeler mutlaka atık su arıtma tesislerinde ileri teknoloji kullanmalı” diyen Bozoğlu “Sanayi kuruluşları denetlenmeli. Yoksa toplu balık ölümleri gerçekleşir. Denize girmek hayal olur” şeklinde konuştu.

DALGA DALGA YAYILIYOR

Sabah saatlerinde güneyden esen lodosla birlikte Anadolu Yakası kıyı şeridinde birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Kadıköy’de Kurbağalıdere, Caddebostan Plajı ve Bostancı sahilinde yoğun olarak görülmeye başladı. Özellikle balıkçı barınakları, vapur ve motor iskelelerinin rüzgârdan etkilenmeyen kısımlarında yoğun müsilaj birikmeleri gözlendi. Maltepe, Kartal ve Pendik kıyı şeridinde de musilaj görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.