Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında kurulduğu öne sürülen ve internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

117'DEN ŞÜPHELİDEN 86'SI YAKALANDI

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca 117 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PARALAR ŞEMSİYE VE DERİN DONDURUCUDA

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 41 cep telefonu ile 8 bilgisayar ve 23 bin 635 lira para ele geçirildi.

Yasa dışı bahisten elde edildiği tahmin edilen paraların bir bölümü şemsiyenin içerisinde, bir bölümü ise derin dondurucuda tespit edildi.

1 YILDA 190 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ

Yapılan incelemelerde, bazı vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin, haberleri olmadan çeşitli kurumlardan ele geçirilerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı açıldığı görüldü.

Şüphelilerin, Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurduğu, temin ettikleri kişisel bilgiler doğrultusunda internet üzerinden kripto hesaplar açtıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin son 1 yılda yaptıkları para transferleri de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı.

Rapora göre şahısların dijital para platformu hesapları üzerinden 65 milyon, banka hesaplarından ise 125 milyon lira olmak üzere 190 milyon liralık transfer gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Çetenin organizasyon teması da tespit edilirken, günlük, haftalık ve aylık kazançlarına da ulaşıldı.

Buna göre 273 dijital para hesabının kullanıldığı ortaya çıkarken, hesaplar içinde öğretmen, doktor gibi kamu çalışanlarının da olduğu belirlendi

Ayrıca şüphelilerin dijital para hesaplarının aktivasyonları için farklı kişiler adına GSM hatları aldıkları, bu hatların tamamını İstanbul'dan temin ettikleri belirlendi.

PARALAR BİTCOİN'E YATIRILMIŞ

Öte yandan şahısların yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı Bitcon'e yatırdıkları ortaya çıktı.

Çetenin liderlerinden olan 3 kişinin KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu da belirlendi.

Bu kişilerle birlikte hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişinin de aranmasına devam edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 68 gözaltı Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik operasyonlarda toplam 68 kişiyi gözaltına alırken, mahkemeye sevk edilen ve aralarında çete liderinin de bulunduğu 8 kişiyi tutukladı.

Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik yapılan operasyonla 21 kişi gözaltına alındı.

70 milyar liralık bahis terörü Kanun dışı bahis pazarı ürkütücü boyutlara ulaştı. Kumar baronları gençleri hedef alıyor. Elde edilen devasa gelirin büyük kısmını terörün finansmanında kullanıyorlar. Devletin vergi kaybı ise 20 milyar TL.