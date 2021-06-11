Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turistik bölgelerde yaşayan vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ücretsiz halk plajı yapmasını talep etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Bakanlık, beş yıldız konforunda, nitelikli halk plajı projelerinden birinin inşasını Muğla Marmaris’e 11 kilometre mesafede bulunan İçmeler Mahallesi’nde tamamladı. Plaj, 2 ay içerisinde açıldı

"PANDEMİ TURİZME ENGEL OLDU"

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan “Türkiye turizmde 40 yıldır sürekli yükselişte. Dünyanın gıpta ile bakıp örnek gösterdiği bir ülkeyiz. 2020 ve bu yıl çok başarılı işlere imza atacaktık ancak pandemi engel oldu. Turizm; refah, döviz ve kazanç demektir. Bu güzellik hiçbir yerde yok. Ülkemizin her bir köşesi çok mükemmel... Anadolu’muz açık hava turizmi” dedi.

"HALK PLAJLARINI ARTIRIYORUZ"

Alparslan, Bakanlık olarak 2019’dan bu ya halk plajlarını artırdıklarını belirterek “Marmaris gibi yoğunluk olan bölgelerde bu eksik kalan hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Çeşme, Bodrum, Antalya, Kemer, Manavgat sonrası Marmaris’te açıyoruz. Buradan çok nitelikli güzel hizmetler sunmayı arzu ediyoruz. Tabii ki eksikler ve noksanlıklar olacaktır. Sizlerin önerisi ve düşünceleri ile bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Marmarisliler, turistlere ve tatile gelen vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Kurdele kesildikten sonra plaja mavi bayrak dikildi. 400 metre uzunluğunda, 7 dönüm alan üzerine kurulan ‘5 yıldızlı halk plajı’nda giyinme kabinleri, restoran ve kafeteryalar mevcut.