Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

BM Konvansiyonel Silah Kaydı son 10 yıllık raporuna göre Türkiye; Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’da 22 ülkeye b1.796 adet zırhlı araç ihraç etti. Amazon, Kirpi, Ejder Yalçın, Yörük, Hızır, Pars ve Cobra gibi son dönemde adından sıkça söz ettiren yerli ve millî zırhlı araçlar, dünyanın her köşesine yayılmış durumda. Arazide gösterdikleri başarı, mayına, balistik tehditlere ve el yapımı patlayıcılara dayanıklı olması ile öne çıkan araçlar tüm dünyanın ilgilisini çekiyor.

22 ÜLKENİN ENVANTERİNDE

Bu kapsamda Orta Doğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 22 ülke bu araçları envanterine kattı. Türk zırhlıları her yıl yeni ihracat başarısına imza atarken, son 10 yıl verilerine göre yaklaşık 2 bin zırhlı araç satıldı. On senelik süre zarfında Türkiye’den en çok askerî araç alan ülke 470 adet zırhlı araç ile Bahreyn oldu. Bahreyn’i 175 araçlar Umman, 172 araçla Katar ve 134 araçla Birleşik Arap Emîrlikleri, 40 araçla Kuveyt izledi.

Afrika'nın güvenliği Türk zırhlı araçlarına emanet Türk savunma sanayisindeki zırhlı kara araçlarının ihraç edildiği 3. ülke Kenya oldu. 118 araç için anlaşma yapıldı.

Türk zırhlısı dünyaya damga vuruyor: NATO'dan 'Vuran' paylaşımı Türkiye'nin yerli ve milli silahları dünyaya damgasını vurmaya devam ediyor. Küzey Atlantik Antlaşması Örgütü, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki "Vuran" zırhlı aracını tanıtan bir video paylaştı.