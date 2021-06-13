Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki annelerle görüşen Maide T, Şanlıurfa’da yaptığı açıklamada PKK terör örgütüne kızını kaçırdıkları için bedel ödeteceğini belirtti. Maide T. şunları söyledi: Çocukları PKK’ya katılmasına rağmen ihbar etmeyen bir çok aile var. PKK’nın kendisine kattığı yaklaşık 6 bin insan ölmüş. Daha Türkiye tarafındaki insanları saymıyorum. Yazık, günah değil mi, artık buna hepimizin dur demesi lazım. Kürt anne babanın da, Türk anne ve babanın da birlik olup dur demesi lazım. Ben buraya Diyarbakır annelerine, benim durumumda olan bütün annelere destek olmak ve destek almak amacıyla geldim.

"HDP'YE GÜVENMEKLE BÜYÜK BİR HATA YAPTILAR"

HDP’nin herkesi kandırdığını ve Kürtlere hainlik eden bir parti olduğunu söyleyen Maide T. “Kürtler HDP’ye güvenip, en nihayetinde onların dilinden anlayan, onlar temsil eden, onları koruyan, kollayan bir parti sanarak oy verdiler. HDP ne yaptı, onların çocuklarını aldı, canlarını aldı, onların mallarını aldı. Onları yok etti. HDP’ye güvenmekle büyük bir hata yaptılar. Kürtlerin böyle bir partiye hiçbir zaman ihtiyacı yok" dedi.

AYNI HASSASİYETİ ALMANYA GÖSTERMEDİ

Türkiye’nin gösterdiği hassasiyeti Almanya’dan da beklediğini söyleyen Maide T. “Benim çocuğumun getirilmesi için ne kadar imkan varsa kullanılmasını rica etmiştim ve İçişleri Bakanı’mız da bana bu sözü verdi. Çocuğumun kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Ben bunu Alman makamlarından da beklerdim” diye konuştu.