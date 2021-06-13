Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK dün yine gerçek yüzünü gösterdi. Eli kanlı örgüt, Suriye Halep'e bağlı Afrin'de füze saldırısı düzenledi. Füzeler, Şifa Hastanesi'ne ve evlere isabet etti, 18 sivil öldü, 30 sivil yaralandı, birçok ev ve hastane enkaza döndü. Bunun yanı sıra ambulanslar ve tıbbi malzemeler de kullanılamaz hâle geldi.

"ACİL VE DOĞUM SERVİSİNİ HEDEF ALDILAR"

Hastanede tercüman olarak çalışan Abdul Moin Abu Walid, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Abu Walid "Dün saat 19.00 sularında hastanede çalışıyorduk. Bir anda sesler gelmeye başladı. İlk füzeler evlere isabet etti. Sonrasında hastanenin acil ile doğum servisini vurdular. 2 çalışanımız öldü. Hastanenin yüzde 60'ı kullanılamaz hâlde. Afrin'de zaten iki hastane var, biri gitti. Hastalarımızı diğer hastaneye sevk ettik" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıyı 'şiddetle lanetledi' Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Afrin'de bir hastaneye yaptığı ve çok sayıda sivilin öldüğü saldırıyı "şiddetle lanetledi."

MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.