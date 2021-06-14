Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan karar doğrultusunda ara verilen düğün törenleri 1 Haziran’dan itibaren yeniden başladı. Cumartesi günü yeni evlenen çiftler ise soluğu Yıldız Parkı’nda aldı. Korsan fotoğrafçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden İstanbul Profesyonel Foto Sanatkârları Odası Başkanı Dilek Çamcı, parkta korsan fotoğrafçılara karşı denetime çıktı. Yeni evlenen çiftlere fotoğrafçı seçerken vergi mükellefi olmalarına ve bir odaya kayıtlarının bulunmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Çamcı, İstanbul Valiliği ile yaptıkları çalışma sonucu üye kimlik belgelerini gösteremeyen fotoğrafçıların çekimlerinin engelleneceğinin altını çizdi.

"KİMLİĞİNİ GÖSTEREMEYEN FOTOĞRAFÇILARIN ÇEKİMLERİ ENGELLENECEK"

Korsan fotoğrafçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Çamcı, “Bizim genç çiftlerden isteğimiz şu ki bu mutlu günlerini görüntüleyen fotoğrafçıların mutlaka vergi mükellefi olmalarına dikkat etmeleri. Korsan fotoğrafçıların çektikleri görüntüler maalesef kaybolabiliyor. Parayı kaptırdıktan sonra da mutlu günümüzün albümünü alamıyoruz diyerek mağdur oluyorlar. Yeni evlenen genç çiftlerin mağdur olmamaları için mutlaka fotoğrafçıları sorgulamaları gerekiyor. Mutlaka dış çekimlerde odamız tarafından kendilerine verilen kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Valilik makamımızca ilgili birimlere çalıştayda kimlik belgelerini gösteremeyen fotoğrafçıların çekimlerinin engelleneceğini öğrendik” dedi.

20 yıldır fotoğrafçılık yapan Ayfer Sevim, “İnsanları öncelikle kandırıyorlar. Daha sonra da fotoğraflar çekiliyor ama ortadan kayboluyorlar. Sonuç ne oluyor, mağduriyet. Sıkıntılar çok büyük. Söylüyoruz her zaman odaya kayıtlı fotoğrafçılarla çalışın ki böyle sıkıntılarla başınız ağrımasın” diye konuştu.

