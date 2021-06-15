Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye’de günlük aşılama sayısı dün itibarıyla günlük 750 bin dozu aştı. Sağlık Bakanlığı bir yandan da üçüncü doz uygulaması için hazırlıklara başladı. Bu doğrultuda hatırlatma dozları ilk dozda olduğu gibi yine sağlık çalışanlarına vurulacak. Bakanlık, ilk etapta BioNTech ve Sinovac aşılarıyla üçüncü doz çalışması yapacak. İki doz aşısının üzerinden en az altı ay geçenlere uygulanacak bu dozların oluşturacağı antikor düzeyi ölçülecek. Böylece aşılardan hangisinin daha yüksek antikor ürettiği belirlenecek. Hatırlatma dozunun yaygın kullanımına ise bu çalışmadan sonra geçilecek.

YERLİ AŞI YILBAŞINDAN SONRA

Yapılan planlamaya göre Sinovac olanlara altı ay, BioNTech olanlara ise 9-12 ay sonra hatırlatma dozu yapılması düşünülüyor. Sağlık çalışanlarına hatırlatma dozlarının eylül ayından itibaren başlayabileceği belirtiliyor. Yerli aşının hatırlatma dozu olarak kullanımının ise kasım ayından önce olması mümkün görünmüyor. Süreç planlandığı gibi ilerlerse, yılbaşından itibaren yoğun olarak yerli aşı hatırlatma dozu olarak kullanılacak.

MEYDANLARA AŞI İSTASYONU

Bu arada en geç temmuz ortasına kadar 20 yaş üstü herkesin aşılanması hedefleniyor. Aşıya ulaşamayanlar için ağustostan itibaren mobil aşı uygulamasına geçilebileceği aktarılıyor. Ayrıca şehirlerin büyük meydanlarına aşı istasyonları kurulması da planlar dâhilinde. Öte yandan 1 Haziran’da kaldırılan sınırlamaların vaka tablosuna etkisi bu hafta ortasından itibaren görülecek. Vaka sayılarında bir miktar artış olsa da şu an yönetilebilecek seviyede. Ayrıca ağır hasta sayısı yedi ay sonra ilk defa binin altına indi.

SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak Son dakika haberini Sağlık Bakanı Koca verdi. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar yarından itibaren aşı randevusu alabilecek, işte detaylar...

TÜM İŞÇİ VE MEMUR İÇİN AŞILAMA BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İşçi ve memurların tamamı için yarın (bugün) yeni bir gün başlıyor. SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlar… İlk işimiz aşı randevusu almak olsun” ifadelerini kullandı. Bu arada dün itibarıyla 40 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanmasına geçildi. Rusya’dan beklenen Sputnik-V aşısı da Türkiye’ye geldi. 50 milyon doz gelecek Rus aşısının 30 milyon dozunun bu ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Aşılamada rekor: En yüksek günlük doza ulaşıldı Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Covid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.