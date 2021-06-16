Özellikle Kanlıca, Kandilli, Beylerbeyi, Çengelköy ve Yeniköy’deki yalıların kıymetli olduğunu aktaran Özsan, şunları dedi: Yalıların fiyatı 5 ila 50 milyon dolar. Aylık kiralar ise 25 bin TL’den başlıyor. Pandemide yalılara rağbet arttı. Şu an 40 aile için satılık yalı arıyoruz. Bu ailelerin hepsi Türk, yabancılar pek ilgi göstermiyor. Son 1 yılda 20 yalı el değiştirdi. Yalıların yüzde 20’si boş duruyor. Çoğu dededen, babadan miras kalmış. İstanbul Boğazı, dünyanın en güzel yerlerinden biri, o yüzden bu yalıları boş bırakacaklarına satsınlar. En azından alan kişi bakımsız bırakmaz.
Korona, yalıya talebi artırdı
16.06.2021 - 05:14 | Son Güncelleme: 16.06.2021 - 05:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı’nın tarihî yalılarında talep patlaması oldu. Gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, Boğaz’da 660 yalı bulunduğunu ve bunlardan 380’inin çok değerli olduğunu söyledi.
Özellikle Kanlıca, Kandilli, Beylerbeyi, Çengelköy ve Yeniköy’deki yalıların kıymetli olduğunu aktaran Özsan, şunları dedi: Yalıların fiyatı 5 ila 50 milyon dolar. Aylık kiralar ise 25 bin TL’den başlıyor. Pandemide yalılara rağbet arttı. Şu an 40 aile için satılık yalı arıyoruz. Bu ailelerin hepsi Türk, yabancılar pek ilgi göstermiyor. Son 1 yılda 20 yalı el değiştirdi. Yalıların yüzde 20’si boş duruyor. Çoğu dededen, babadan miras kalmış. İstanbul Boğazı, dünyanın en güzel yerlerinden biri, o yüzden bu yalıları boş bırakacaklarına satsınlar. En azından alan kişi bakımsız bırakmaz.
Etiketler : yalı,boğaz yalıları,
793498 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793498.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER