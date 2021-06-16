Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Kanlıca, Kandilli, Beylerbeyi, Çengelköy ve Yeniköy’deki yalıların kıymetli olduğunu aktaran Özsan, şunları dedi: Yalıların fiyatı 5 ila 50 milyon dolar. Aylık kiralar ise 25 bin TL’den başlıyor. Pandemide yalılara rağbet arttı. Şu an 40 aile için satılık yalı arıyoruz. Bu ailelerin hepsi Türk, yabancılar pek ilgi göstermiyor. Son 1 yılda 20 yalı el değiştirdi. Yalıların yüzde 20’si boş duruyor. Çoğu dededen, babadan miras kalmış. İstanbul Boğazı, dünyanın en güzel yerlerinden biri, o yüzden bu yalıları boş bırakacaklarına satsınlar. En azından alan kişi bakımsız bırakmaz.

