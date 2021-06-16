Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İki lider S-400’den FETÖ’ye, Afganistan’dan F-35’e ve terör örgütü PKK/YPG’ye varana kadar birçok meseleyi ele aldı. Bu kapsamda, bundan sonraki süreci iki ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanları sürdürecek. Önümüzdeki dönemde Ankara-Washington hattında yoğun bir diplomasi trafiği yürütülecek. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ise ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile NATO zirvesinde gündeme gelen konuların detaylarını görüşecek.

ÖZELLİKLE 3 KONU

Bakanlar düzeyindeki görüşmelerde iki ülke arasında çözüm bekleyen konular üzerinde yoğun bir mesai harcanacak. Özelikle S-400 ve F-35 konusu ile terör örgütü PKK/YPG’ye verilen destek, görüşmelerin ana gündemini oluşturacak. Afganistan'da Kabil Havaalanı güvenliğinin Türkiye, Pakistan ve Macaristan tarafının sağlanması meselesinin görüşmelerdeki önemli konu başlıkları arasında yer alacağı bildirildi.

Terörle mücadelemiz tek tek anlatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesinde görüştüğü liderlere “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” kitabını verdi.

İBRAHİM KALIN DA DAHİL OLACAK

Bakan Çavuşoğlu ve Akar’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sürece dâhil olacak. Kalın da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile hem yüz yüze hem de telefon ile temaslarını devam ettirecek.

NEW YORK’TA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Görüşmelerin eylül ayında New York’ta düzenlenecek BM Genel Kuruluna kadar devam edeceği belirtiliyor. BM Genel Kurulu vesilesiyle ABD’ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile tekrar yüz yüze bir görüşme yapacağı ifade ediliyor.

Afganistan, Libya ve Suriye konusunda fikir birliği NATO zirvesi vesilesiyle Brüksel'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, bölgesel meselelerde işbirliğinin önemine vurgu yaparken, Afganistan, Libya ve Suriye konusunda mutabık kaldı.