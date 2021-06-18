Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ANKARA

AK Parti’nin ceza infaz kanununda değişiklik öngören teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinde, söz konusu madde paketten çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, hem FETÖ’cülerin hem de diğer terör örgütü mensuplarının yararlanacağı gerekçesiyle MHP düzenlemeye itiraz etti. AK Parti grup yönetimi ile MHP yönetiminin ortak kararı ile 15 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın hükümlünün cezasının ertelenmesine yönelik öneri geri çekildi. AK Parti kaynakları “Madde ile ilgili endişe oluştu. Bir anlamda yeni doğmuş çocuğu bulunan bir hükümlünün cezası 15 yıl ertelenmiş olacaktı. MHP bunun bir af anlamı taşıdığını düşündü, ayrıca terör örgütü mensuplarının da yararlanacak olmasını doğru bulmadı” dedi.

Çocuklar anneleri ile cezaevine girmeyecek AK Parti’nin hazırladığı taslak ile 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı tehir edilecek. İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınmış olunması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde bulunması şartı aranacak.