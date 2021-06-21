Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Geçen hafta günlük bir buçuk milyon doz aşı yapılan Türkiye’de, bu hızla gidilirse temmuz ortasına kadar nüfusun yüzde 60’ına ilk doz uygulanacak. Sadece bu ay sonuna kadar 40 milyon kişinin ilk dozları yapılacak. İkinci dozlar ise temmuz ortasında başlayacak. Eylül ayına gelindiğinde toplumun en az yüzde 70’inin iki doz aşısı tamamlanacak. Böylelikle Türkiye tam anlamıyla toplum bağışıklığına ulaşmış olacak. Şu ana kadar aşılama oranı açısından Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir ilk 5 il arasında yer aldı. Bu şehirlerde iki doz aşısını tamamlayanların nüfusa oranı yüzde 30’u buldu. Böyle giderse toplum bağışıklığına önce bu iller ulaşacak.

ÇOCUKLARA AŞI TARTIŞILACAK

Türkiye, bazı ülkelerde 12-18 yaş grubuna da başlatılan aşı uygulaması konusunda ise daha temkinli hareket edecek. Sağlık Bakanlığı, bu uygulamayı yapan ülkelerdeki sonuçları takip edecek. Eğer gerekirse okulların açılacağı eylül ayından itibaren 18 yaş altı da aşılanmaya başlayacak. Ayrıca OSB ve AVM’lerin ardından eczanelerde de aşı yapılması talep edildi. Bakanlık, bu konuyla ilgili henüz bir karar almadı.

Sokağa çıkma yasağı tek güne indi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kademeli normalleşme ile ilgili olarak sokağa çıkma yasağına getirilen yeni düzenlemeyi açıkladı.

KISITLAMA GÖRÜŞÜLECEK

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılabilir. Yasak saatleri de 22.00’den 24.00’e çekilebilir. Açık hava konserleri, sinema ve tiyatro gibi etkinlikler ise sadece iki doz aşısı tamamlananların katılabilmesi şartı ile 1 Temmuz’dan itibaren başlayabilir.

Gözler yarınki Kabine Toplantısı'nda: Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Yarın yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatinin ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.