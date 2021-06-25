Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Kırklareli’nde yaşayan 18 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

'BİR AN ÖNCE HERKES AŞILANSIN'

Uzun zamandır aşı sırasını bekleyen Ceren Kalkan, “Aşımı olduğum için mutluyum. Biran önce herkes aşılansın ve şu pandemi sürecinden kurtulalım. Eski hayatımıza geri dönelim” dedi.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında Kırklareli’nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 289 bin 210 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 45 milyon 569 bin 83.



BİRİNCİ VE İKİNCİ D OZ AŞI SAYISI 45 MİLYONU GEÇTİ

24 Haziran saat 13.11 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 312 bin 658, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 687 bin 405 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 63 bin olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 5 milyon 834 bin 55, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 397 bin 726, toplam 8 milyon 231 bin 781; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 511 bin 736, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 232 bin 137, toplam 3 milyon 743 bin 873; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 24 bin 824, ikinci doz aşı sayısı 998 bin 395, toplam 3 milyon 23 bin 219 doz oldu.

24 Haziran koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte 5.703 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği ve 59 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

30 yaş ve üzeri için aşılama başladı Sağlık Bakanı Koca, dün aşılamada yaş sınırının 30'a indirildiğini açıklamıştı. Bugün sabah saatlerinde 30 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama süreci başladı.

Dünyada 2 milyar 790 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 2 milyar 790 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 45 milyon 88 bin 752 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

