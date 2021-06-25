Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç iddia İstanbul'un göbeği Tarlabaşı'nda ortaya atıldı. Yurtdışından aldığı fonlarla Türk, Kürt, Arap ve Roman çocuklara yönelik LGBTİ+ ve PKK propagandası yaptığı ileri sürülen derneğin faaliyetleri şoke etti.

HEDEFTE ARAP, KÜRT VE ROMAN ÇOCUKLAR VAR

İddialara göre, Tarlabaşı’nda faaliyet gösteren bir dernek, LGBTi+ ve PKK propagandası yapıyor. Dernek, iddiaya göre, Kobani olaylarında çocuklara çıkarttırdığı dergide PKK propagandası yaptı. HDP ile işbirliği içinde olduğu iddia edilen dernek, Arap, Türk ve Roman çocuklara, gençlere ve kadınlara Kürtçe öğretiyor. Öte yandan derneğin ‘Parlayan Çocuklar’ adlı dergisinde ‘Kobane Konuşmaları’ yazısında çocukların ağzından PKK/PYD propagandası yapıldığı iddia ediliyor.

TOPLUM MERKEZİ Mİ, TERÖR YUVASI MI?

2006 yılında kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi’yle, sapkınlıklarıyla bilinen ‘Beraberce Derneği’, KAOS GL gibi LGBTİ+ dernekler de ortak çalışıyor, programlar düzenliyor. Sosyal medyadaki LGBTi+ hesaplar tarafından da desteklenen merkez, çocuklarla birlikte çıkardığı ‘Parlayan Çocuklar’ adlı dergide LGBTi+ ve PKK propagandası yapıyor, erkek çocuklarını etek giymeye, prenses olmaya teşvik ediyor.

Sahte hocanın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada karar açıklandı Esenler’de bir kadına dua okuma bahanesiyle istismarda bulunduğu görüntülerle gündem olan ve ardından PKK bayrağı önünde çektiği fotoğraflar nedeniyle hakkında ‘terör propagandası yapma’ suçundan ayrı bir dava açılan Burhan Dalğali hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Dalğali’nin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının merkez Bağlar ilçesinde dün düzenlenen nevruz kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.