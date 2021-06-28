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28 haziran koronavirüs vaka tablosu açıklandı
28 haziran koronavirüs vaka tablosu açıklandı
28.06.2021 - 19:44 |
Son Güncelleme:
28.06.2021 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs günlük vaka sayısını açıkladı
Etiketler :
koronavirüs,
794791
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/794791.aspx
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