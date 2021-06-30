Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Binlerce öğrenci kendisinden özür beklerken Kılıçdaroğlu bunun aksine yeni bir açıklama yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Üniversite sınavlarını kaldıralım’ önerisine karşılık veren Kılıçdaroğlu, tıp eğitimi konusuna ilişkin göndermede bulunarak “Bahçeli’ye bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haberim şu; üniversite sınavları kaldırıldı, kötü haberim; bizim çocuklarımız için değil” ifadelerini kullanarak, yalan olduğu ortaya çıkmasına karşın Katar iddiasını tekrarladı.

TEHDİTLERE DEVAM

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul’la ilgili tehditlerini de sürdürdü. Müteahhitlere, bankalara ve bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu “Bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Bankalara, kredi kuruluşlarına söylüyorum: Bu işe kredi veren, unutsun kendisini. Bürokratlara söylüyorum: Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim” diyerek yatırımcıları tehdit etti.

'Yalanlara karşı hakikat operasyonu yapacağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yapılan MYK toplantısında, Katarlı öğrencilerin sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağı yönündeki yalan haber için “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu haberle ilgili özür dilemesi gerekiyor” dediği öğrenildi.

Yalan üretim merkezi mesaide YKS öncesi psikolojik operasyona kalkıştılar... “Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız okuyacak” iddiasını ortaya attılar. Oysa gerçek çok farklıydı. Türkiye ve Katar arasında imzalanan protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyordu. Yalanları bununla da bitmiyor...