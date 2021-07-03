Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Çocuğa ve kadına karşı cinsel suçlarda da tutuklama için somut delil şartı aranmasına hem muhalefet hem de kamuoyundan tepki gelmişti. AK Parti içinde de bazı milletvekilleri maddenin bu hâliyle yasalaştırılmasına itiraz ediyor. Tartışmalar sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katalog suçlarla ilgili tutuklama şartlarının yeniden gözden geçirilmesi talimatını vermişti.

MUHALEFETLE TEMASA GEÇİLDİ

AK Parti kurmayları, hem kendi aralarında bir değerlendirme yaptı, hem de bu konuda muhalefetle temasa geçti. Edinilen bilgilere göre, AK Parti yetkilileri CHP’lilere “Bu maddeye ilişkin itirazlarınız sürecekse, geri çekebiliriz” önerisi götürdü. CHP’den gelecek cevaba göre yargı paketinin önümüzdeki hafta yapılması planlanan görüşmeleri sırasında, tutuklamalar için somut delil aranmasına yönelik maddenin teklif metninden çıkarılabileceği veya kapsamının yeniden düzenleneceği belirtildi. AK Parti kaynakları, “Muhalefetin itirazı sürerse, maddenin geri çekilmesi gündeme gelebilir. Bu madde aslında keyfi tutuklamaların önüne geçmek için hazırlandı. Somut delil olmadan tutuklama yapılmamasını öngörüyoruz. Ama tartışmalar farklı bir zemine çekiliyor” değerlendirmesini yaptı.

Tutuklamada somut delil şartı yeniden düzenlenecek AK Parti yönetimi, kamuoyunda oluşan infiali dikkate alarak, yargı paketindeki tutuklamalarda ‘Somut delil şartı aranması’ düzenlemesini yeniden değerlendirme kararı aldı.

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