Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı tarafından 2 Mart’ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, özellikle çocuklar ve şiddet mağduru kadınların adli süreçte ve sonrasında haklarının daha etkin korunmasına yönelik projeyi hayata geçirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla yayımlanan genelge ile Türkiye genelinde, adliyelerde Adli Görüşme Odaları (AGO) kurulmaya başlandı.

TRABZON ADLİYESİ DE KATILDI

Sayıları 114’ü bulan Adli Görüşme Odaları, Trabzon Adliyesi’nde de hizmet vermeye başladı. Adli Görüşme Odaları’nda, fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilerek görüşme yapılan, öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocukların, uzman psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacı tarafından özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması sağlanıyor. Cumhuriyet savcısı, hâkim veya avukat tarafından sorulması istenen sorular, çocuk veya mağdurun yaşı, gelişimi ve bireysel özellikleri dikkate alınarak yöneltiliyor. Mağdur veya suça sürüklenen çocuklar, bir yandan resim çizip bir yandan oyuncaklarla vakit geçirirken, bir yandan da hâkim, savcı veya avukatın sorularını cevaplandırıyor.

"TRAVMATİZE ETMEMEYE DİKKAT EDİYORUZ"

Trabzon Adliyesi’nde kurulan Adli Görüşme Odaları’nda Adli Destek Görevlisi olarak görev yapan Psikolog Emine Çayabatmaz “AGO odaları, ifadeye girmeden önce beklenilen “bekleme odası”, ifadenin alındığı ve görüşmenin yapıldığı “görüşme odası” ve herhangi bir sistem arızasına karşı kurulan “gözlem odası” olarak tanımlayabiliriz. AGO’da ifadesi alınması gereken mağdurlar geldiklerinde onların incinmiş olduklarını biliyoruz. Mahkemede hâkimlerin bulundukları ortamlarda oradaki çocuklar aleyhine olabilecek negatif ve stres yapan faktörleri en aza indirebilmek için bu odalar kuruldu. Orada baş başa olduğumuz için çocuklarda, mağdurlarda bir rahatlık söz konusu. Sorduğumuz soruların içeriğine ve travmatize etmemeye çok dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül'den Adli Görüşme Odalarının kullanımına ilişkin genelge Adalet Bakanlığı, yargısal süreçlerde özellikle suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren Adli Görüşme Odaları’na (AGO) ilişkin genelge yayımladı.

Adli görüşme odaları mağdurla fail arasında 'duvar' görevi görüyor Adalet Bakanlığının kararıyla 2017 yılında “kırılgan grup” olarak adlandırılan, çocuk, yaşlı, engelli, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurlarının ifade ve beyanlarının alınması için oluşturulan ‘Adli Görüşme Odası’, aktif bir şekilde faaliyet yürütüyor.