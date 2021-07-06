Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye’de günlük 2 milyon doz kapasite olmasına rağmen, aşılama oranları son iki haftadır beklenenden yavaş ilerliyor. Genç nüfusun ilgisizliğinden kaynaklanan bu yavaşlamanın, aşı yaptıranlara yönelik ‘pozitif ayrıştırma’ uygulamaları ile hızlanabileceği belirtiliyor. Hem Sağlık Bakanlığı’nda hem de uzmanlar tarafından bu konuda farklı öneriler tartışılıyor.

BAZI AKTİVİTELER İÇİN ZORUNLULUK GELEBİLİR

Uzmanlar, aşı olmayanların statlara, sinema salonlarına, konser ve tiyatrolara alınmaması gibi yaptırımlar ile gençlerin teşvik edileceğini düşünüyor. Bazı kamu hizmetleri için de “aşı” şartı getirilmesi konuşuluyor. Nüfusun yüzde 70 ila 75 aşılama oranına ulaşılmaması durumunda, HES kodu uygulamasındaki sistemin güz döneminde aşı için de uygulanabileceği belirtiliyor. Bazı bankalar, şirketler ve üniversite yönetimleri ise Covid-19 aşısı zorunlu olmamasına rağmen şimdiden “Aşılı-aşısız” ayrımı yapmaya başladı.

TURİSTLER RİSK DEĞİL

Öte yandan, Delta varyantı sebebiyle turistlerin risk oluşturup oluşturmayacağı merak konusu. Uzmanlar “Turizm çalışanlarının neredeyse tamamı aşılandı. Ayrıca turistler belli bir bölgenin dışına çıkmıyor. Özellikle Ruslar, uçaktan inip direkt otele gidiyor. Bu sebeple turistlerin büyük risk oluşturduğunu söylemeyiz” dedi. Bu arada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar Türkiye’de 26 ilde görülen Delta varyantına ilişkin vakaların, toplam vakalar arasındaki oranı yüzde 5’in altında. Ayrıca bu ayın sonunda toplum bağışıklığı oranının yüzde 50’ye yaklaşacağı düşünülüyor.

Bakan Koca aşı durumunu açıkladı Sağlık Bakanı Koca bugün yapılan aşı durumunu açıkladı

Trakya’da aşı başarısı: Birinci doz tamamlanmak üzere Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde yaklaşık 1 milyon 850 binlerde olan nüfusun 1 milyon 512 bini ilk doz aşıyı yaptırırken, 450 bin kişi her iki dozu yaptırmış oldu.