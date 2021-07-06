Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti, Meclis’in kapanmasıyla beraber sahaya iniyor. Yaz boyunca seçim bölgelerinde olacak olan milletvekilleri, il başkanlarıyla birlikte kapı kapı dolaşacak. Milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ortak programlar düzenleyecek. Salon toplantıları ve kahvehane buluşmaları gerçekleştirecek olan milletvekilleri, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinleyecek.

'YALAN'A KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta partisinin MYK toplantısında, “Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız. Tanıtım Medya Başkanlığımızın görevi, iletişim yöntemlerinin hepsini kullanarak hakikati anlatmak. Teşkilat Başkanlığımızın görevi, hakikatleri 11 milyon teşkilat üyemize aktararak, vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak. Yaz döneminde de sahalara çıkıp gerçekleri anlatacağız” demişti. Bu sözler üzerine AK Parti milletvekilleri harekete geçti. Vatandaşlarla bir araya gelinen toplantılarda, CHP’nin algı operasyonlarına karşı doğrular anlatılacak.

'Yalanlara karşı hakikat operasyonu yapacağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yapılan MYK toplantısında, Katarlı öğrencilerin sınavsız bir şekilde tıp eğitimi alacağı yönündeki yalan haber için “Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu haberle ilgili özür dilemesi gerekiyor” dediği öğrenildi.

AK PARTİ'DEN 81 İLE YAZI

Yine, AK Parti Teşkilat Başkanlığı 81 il milletvekillerine önemli bir yazı gönderdi. Yazıda, milletvekillerinin sahadaki çalışmalarının AKBİS sistemine yüklenmesi istendi. Milletvekilleri, bu çalışmalarını 1 Temmuz itibariyle sisteme yüklemeye başladı. Böylece hem tüm faaliyetler hem arşivleniyor hem de yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyon sağlanıyor. Ayrıca AKBİS’e girilen faaliyetler raporlaştırılıyor. AK Parti kurmayları, “1 Temmuz itibariyle milletvekillerimiz il ve il dışında gerçekleştireceği tüm faaliyet ve çalışmaları AKBİS Milletvekili Faaliyet Girişi sekmesinden sisteme yüklemeye başladı. Milletvekillerimiz illerde yapacağı çalışmalarda il başkanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hareket ediyor” dedi.

AK Parti'den üç ciltlik icraat kitabı AK Parti, 18 yıl boyunca savunmadan diplomasiye, sağlıktan çalışmaya, ticaretten eğitime ve yargıdan ulaştırmaya kadar her alanda yapılanların anlatıldığı 3 ciltlik bir kitap hazırladı. Kitapta, AK Parti iktidarının 2002-2020 yılları arasında bu alanlarda yaptığı değişim, dönüşüm ve yenilikler görselleriyle birlikte tek tek sıralandı.

Z kuşağının yüzde 33’ü AK Partili "CHP’ye 15 puan fark atıyoruz. Z kuşağının yüzde 33’ü AK Parti’ye oy vereceğini söylüyor. X, Y ve Z kuşaklarının oy ortalaması da yüzde 35..."