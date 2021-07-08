Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşme hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"20 yıldır Afganistan’da bulunan Türkiye son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir. Afganistan’ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir."

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşecek Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Temaslarımız sürüyor, şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz” dedi.