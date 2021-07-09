Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz ihanetinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, darbe girişimini “Asırlık Gece” kitabında anlattı. TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programında soruları cevaplayan Hüseyin Aydın, o geceye dair bilinmeyenleri açıkladı. Avukat Aydın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” çıkışı için “Bu söylem, örgütün mutfağında üretilmişti. Çünkü 15 Temmuz’da ortaya çıkan tablo, örgütün uzun yıllardır algı ve propagandayla topluma kabul ettirmeye çalıştıkları yüzlerinin çok farklı olduğunu gösteren bir tabloydu. Bu algının yerle bir olması, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada faaliyetlerini sekteye uğraması anlamına geliyordu. Doğal olarak örgüt can havliyle bu senaryoyu ortaya attı, kendilerini aklamaya çalıştılar” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde devlet ve millet tarafından bertaraf edilen tehlikenin çok büyük olduğunu hatırlatan Aydın “Cumhurbaşkanı’mızın 20 yılda yaptığı hizmeti bir kenar bırakalım sadece o gece yaptığı hizmet, demokratik hukuk devletinin korunmasına ve bugün bağımsız ve özgürce yaşıyor olmamıza katkısı büyüktür” diye konuştu.

DİRENİŞ BEKLEMİYORLARDI

Örgütün darbeye hazırlık toplantılarında bir önceki darbeler üzerinden bir okuma yaptığına dikkat çeken Aydın “Daha önceki darbelerde bir halk direnişi yok. Dolayısıyla halk direnişine karşı esaslı bir planlamaları da yok. Halkın direnişi onları için fazlasınca asimetrik bir gelişmeydi. Onların kimyasını ve motivasyonunu derinden etkiledi” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin zamanlamasına yönelik de konuşan Aydın “Örgütün MİT Başkanı Hakan Fidan Genelkurmay Karargâhından ayrılmadan önce darbe girişiminin öne çekilme kararı verdiklerini düşünüyorum” diye konuştu.

ÇANTASINDA NE VARDI?

Aydın, Tümgeneral Mehmet Dişli’nin görevinin dönemin Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar’ı ikna etmek ve darbeyi tebliğ etmek olduğunu belirtti. Darbenin erkene alınmasından hemen sonra Mehmet Dişli’nin Genelkurmay Karargâhı’ndan çıkıp evine gittiğine dikkat çeken Aydın “Dişli’nin bir çanta ile geri döndüğünü görüyoruz. Darbe sürecindeki tebliğ ederken kullanacağı evrakları almak için gitti muhtemelen” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılacak olan suikastı anlamak için öncesindeki hazırlıklara bakılması gerektiğini belirten Aydın şöyle konuştu: Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in suikast girişiminin planlayıcılarından biri ve organizasyon lideri olduğuna ilişkin bir tereddüt yok. Yapılan ilk hazırlıklarda Cumhurbaşkanı’nın Huber Köşkünde olacağı varsayılmış ve buna göre bir hazırlık yapılmış. Cumhurbaşkanının tatil planları tüm hazırlıkları değiştiriyor. İlk hazırlığa göre daha fazla asker katılacağı planlanıyor. Cumhurbaşkanı’na yönelik suikast Akıncı Üssünden yönetiliyor.

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