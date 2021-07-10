Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önce Tekirdağ Valiliğine ardından ise AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti.

7 İKLİM, 4 MEVSİM BİR ARADA

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafyası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, 7 iklimin ve 4 mevsimin bir arada yaşandığını belirterek, "Bir taraftan gerçekten zor bir coğrafya, bir taraftan da kimsenin elde edemeyeceği zenginlikler içeriyor. Tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle, gelişmişlik endeksiyle gerçekten gelişmiş bir ülke olmaya adayız." ifadelerini kullandı.

Bütün uluslararası endekslerin Türkiye’yi artık gelişmiş olarak gösterdiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, son 20 yılda çok farklı yerlere gelindiğini belirtti.

"ERDOĞAN 100 YIL SONRA KONUŞULACAK BİR LİDER"

Tüm partilerin hizmet için var olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Tüm partiler hizmet için var olduklarını iddia ederler ama siz doğru bir yerdesiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl sonra konuşulacak olan, 50 yıl sonra konuşulacak olan, yine 100 yıl sonra konuşulacak olan bir lider." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin hak ettiği yere gelmek için çok ısrarcı olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gerçekten birileri yapar, birileri eleştirir. Bakın İstanbul'da Tekirdağ'ı da bağlayan 3 tane köprü var. Her bir köprüye muhalefet, başta CHP olmak üzere, hepsi buna karşı çıkmıştı ve karşı çıkmaya devam etmişti." dedi.

Bugün aynı şeylerin Kanal İstanbul projesinde yaşandığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Türkiye artık dünyanın en büyük projelerini yapmaya aday ve muktedir bir ülkedir." dedi.

Bakan Pakdemirli'den balık açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle Marmara Denizi’nden tutulan balıkların tüketilmesi konusunda açıklamada bulundu.

Pakdemirli: İHA'ları yangında kullanan 2'nci ülkeyiz Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “ABD’den sonra askerî İHA’ları yangın kontrolünde kullanan ikinci ülkeyiz. Ordu ve polisten sonra en çok şehit veren kurum orman personelidir” dedi.

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile 3 yeni baraj yapılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Binlerce metre aşağıdaki bir hareketin Kanal İstanbul ile bağlantı kurulması abesle iştigaldir. Bu işin uzmanları, bilim adamları bu konu ile ilgili, depreme hiçbir etkisi olmayacağına dair zaten noktayı koydular" dedi. Bakan Karaismailoğlu, projeyle birlikte üç yeni barajın yapılacağını da belirterek, İstanbul’a daha fazla su rezervi kazandırılacağını söyledi.