Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

YÖK görevden alınan Bulu'nun yerine vekaleten, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.

MELİH BULU KİMDİR?

15 Ağustos 1970'de Kırıkkale'de doğan Melih Bulu, 1992 yılında Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi aldı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da savunma sanayinde zırhlı personel taşıyıcı üretimi yapan FMC-Nurol ve hava platformları üreten TUSAŞ firmalarında mühendis olarak çalıştı. P&G firmasında fabrika müdür yardımcılığı yapan Bulu, ayrıca üretim ve hizmet sektöründe çeşitli firmalara strateji ve yönetim konusunda danışmanlık yaptı.

Finans alanında doktorası bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır.

2003-2010 yılları arasında Boğaziçi ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde yarı zamanlı olarak İş Stratejisi ve Oyun Teorisi dersleri veren Bulu, 2009 yılından itibaren tam zamanlı akademisyen olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında doçent ve 2016 yılında profesör unvanı alan Bulu, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığını yürüttü. 2016-2019 yıllarında İstanbul'da İstinye Üniversitesinin kurucu rektörü olarak görev yaptı ve 2020'de Haliç Üniversitesinin rektörü olarak göreve başladı.

Bulu, 2021 yılında YÖK'ün önerdiği 9 aday arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı.

Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.