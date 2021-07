Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"15 TEMMUZ DESTANSI DİRENİŞİN ADIDIR"

Kurtulmuş, paylaşımında, "15 Temmuz; aziz milletimizin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde 'Türkiye geçilmez' diyerek darbeyi önlediği tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adıdır. 15 Temmuz; ülkemiz üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adıdır." ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz'un milletçe varoluş hikayesinin özeti, gaza ve şehadet ruhunun dirilişi olduğunu belirten Kurtulmuş, "15 Temmuz millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir. 15 Temmuz'un 'Bedir’in aslanları' gibi olan kahraman şehitlerine rahmet olsun. Hz. Hamza, Hz. Hüseyin efendilerimiz komşuları olsun." açıklamasını yaptı.

"ŞEHİT OLAN KAHRAMANLARA CAN BORCUMUZ VAR"

"Rabbim bu acıları bir daha bu millete yaşatmasın." diyen Kurtulmuş, "Bize düşen, 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamaktır. Bize düşen milletçe kazandığımız bu direnişin şuuruyla, milli birlik ve kardeşlik bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz’da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var. Her birini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

