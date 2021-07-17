Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramına günler kala, Meteorolojiden hava durumuna dair açıklama geldi. Marmara bölgesi için yapılan açıklamada, bayramın birinci ve ikinci gününne dikkat çekilerek, yağışlı bir havanın hakim olabileceği bildirildi.

AREFE VE BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ AZ BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hafta sonu az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Bayram arifesinde ve birinci günü bölgede yağış beklenmezken havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ MARMARA GENELİ, ÜÇÜNCÜ GÜNÜ DOĞUSUNDA YAĞIŞ

Bayramın ikinci günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, üçüncü günü ise bölgenin doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü bölgede yağış beklenmiyor. Bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

SICAKLIK HAFTA ORTASINDA AZALMAYA BAŞLAYACAK

Bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerindeki sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren azalması bekleniyor.

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 31-34 derece civarında olması öngörülüyor.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteoroloji uyardı: Güneş çarpmasına dikkat! Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği gerekçesiyle, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden sıcak çarpması konusunda uyarı geldi.

Meteoroloji'den 2 bölge ve 3 şehire sağanak uyarısı Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.