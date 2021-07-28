Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DURSUN TOPÇU

Seyyah-ı âlem Evliya Çelebi, 351 yıl önce ziyaret ettiği Afyonkarahisar’ı “Halkı gayet zekidir. Okumuşu ve düşünürü çoktur... Bu şehir münevver ve ruhani bir şehirdir. İnsan bu şehre girince, kalbi, gözü açılır, bağ ve bahçelerinde gamı dağılır, canına can gelir...” cümleleriyle anlatıyor.

Günümüzde ise kent, Afyonkarahisar Kalesi, Gedik Ahmet Paşa Camii, Karacaahmet Türbesi, Ulucamii, Türbe Camii, Göynüş Vadisi ve şehitlikleri ile tam bir açık hava müzesi. Ayrıca 18 tescilli yöresel ürüne sahip Afyonkarahisar, tescili bekleyen 35 ürün ile de eşsiz bir gastronomi şehri.

Göreve geleli henüz bir yıl olan Vali Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar’ın hem lezzetlerinin hem de yer üstü ve yer altı zenginliklerini tanıtılması için büyük bir sinerji oluşturmuş.

ÇOK BÜYÜK MEDENİYETLER VAR

Kalabalık bir basın grubunu Frigya’nın kalbi dediği Ayazini köyünde ağırladıklarını belirten Vali Çiçek, “Frigya medeniyeti MÖ 3 bin yıl önce yaşamış. Daha öncesinde ise Hititler. 577 km alan içinde büyük bir medeniyet oluşturmuşlar. Bunun 477 km’si Afyonkarahisar sınırları içerisinde. Biz o yüzden Ayazini’ye Frigya’nın kalbi diyoruz. Köyümüzde her evin içerisinde 3 bin, 4 bin yıllık mağaralar var. Kaya yerleşim yerleri, dünyanın ilk apartmanı, 5 bin yıllık mezarlık. Burası daha sonra Selçuklular döneminde Türk boylarının yerleştiği muhteşem bir köy. Biz 9 ay önce sayın bakanımız ve sayın vekillerimizle beraber bir proje başlattık. Evlerin tekrar restore edilmesi, sokak sağlaştırmaları, kafeler, butik oteller, çalışma yüzde 70 oranında bitme aşamasına geldi. Artık köyümüz hafta sonları tıklım tıklım. Hemşehrilerimiz turizme gönül vermiş durumda. Bu köyde yaşlısından gencine herkes çalıştı. Kimisi taş taşıdı kimisi evi restore edilirken bizzat çalıştı. Güzel bir restorasyon çalışması oldu” ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA KİŞİYİ AĞIRLAYACAĞIZ

Ayazini’de devam eden restorasyonu arkeolojik dönüşüm olarak niteleyen Vali Çiçek “Ayazini’nin farkı köyde tarihî evlerin içinde insanların yaşıyor olması. Evler boşaltılmış, terkedilmiş değil. Sonradan da yapılmış değil. Evler küçük dokunuşlarla restore edildi. İçerisinde teyzelerimiz, ablalarımız, annelerimiz hâlâ eski kültürlerini yaşatıyorlar. Capcanlı bir tarihin içinde yaşayan bir kültür. Evlerin içinde çok sayıda mağara ve hatta şapeller kalmış. Afyonkarahisar’ın eşsiz doğasını, güzelliğini görmeleri için tüm Türkiye’yi, hatta dünyadaki insanları buraya davet ediyoruz. Bu gizemli şehri, bu güzelliği gelip görsünler. İnşallah ümit ediyoruz ki binlerce, milyonlarca kişiyi ağırlayacağız” diye konuştu.

FRİG VADİSİ'NİN KAPADOKYA'DAN HİÇBİR EKSİĞİ YOK

Üç bin yıllık geçmişi ile her geçen gün ziyaretçilerin daha fazla ilgisini çekmeyi başaran tarihî Frig Vadisi, Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda hızla ilerliyor.

Vadinin en dikkat çekici yerlerinden biri olan İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonları ile uçuşlar da başladı.

Gün doğumunda gerçekleşen uçuşlarda göl, Frig eserleri ve balonlar seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara ortaya çıkarıyor. Ayrıca Emre Gölü’ne gelenler saltanat kayağı ile de gölde gezinti yapabiliyor.

'AYAZİNİ İSMİNİ DAHA ÇOK DUYACAĞIZ'

Ayazini’deki birlik ve beraberliği özellikle vurgulayan Vali Çiçek “Biz sayın vekillerimizle, Belediye Başkanı’mızla bu işe inandık. Ayazini’de öyle bir birlik beraberlik var ki, sadece vekiller, vali de değil, il genel meclisi, muhtarlarımız, gencimiz, yaşlımız büyük çaba sarfediyor. Frigya efsanesi olan bir medeniyet. Kral Midas, Kibele, ayrıca mitolojik efsaneler. Bunların ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Aynı zamanda Ayazini’de Selçuklulardan kalma çok ciddi eserler bulunuyor. Bir mezarlığımız var, 5 bin yıllık. Friglerden, Roma’dan, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyeti barındırıyor. Dünyada bu anlamda eşi benzeri olmayan bir mezarlık. Ve bugün de defin yapılıyor. Aslında inşaatı bitirdikten sonra ziyaretçi kabul etmek istedik ama çok ciddi bir akın var. Kültür turizmi noktasında yeni keşfedilen bir destinasyon. Afyonkarahisar’da odak noktası bu bölge ve Ayazini ismini bundan sonra çok daha fazla duyacağız. Ayazini buranın parlayan yıldızı olacak” dedi.