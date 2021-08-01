Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan orman yangınlarına karşı vatandaşlar ve şirketler öncülüğünde başlatılan fidan bağışı kampanyası çığ gibi büyüyerek sürüyor. Önceki gün birçok şirket, sayısı milyonları bulan fidan bağışında bulunurken, bağışlar dün de sürdü. Austrian Post ve Aras Kargo her çalışanı adına iki fidan olmak üzere toplam 32 bin fidan bağışlama kararı aldı. Kalyon Holding, Orman Genel Müdürlüğüne 30 bin fidan bağışlarken; Vestel, Kibar Holding ve Defacto ise TEMA Vakfına fidan bağışında bulundu. Garanti BBVA, TEMA Vakfına bir milyon fidan bağışladı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Orman Genel Müdürlüğüne 50 bin fidan bağışı yapacağını duyururken Cengiz Holding’in TEMA’ya bağışı 50 bin fidan oldu. Borsa İstanbul Grubu, her bir çalışan için 100 adet olmak üzere 1 milyon TL tutarında, 100 bin adet fidan bağışladı. Sanko Holding de TEMA Vakfının başlattığı ‘Yeniden Yeşerteceğiz’ kampanyasına 100 bin fidan bağışıyla destek verdi. Jolly 15 bin, Kuzu Effect 1.000, Bambum adlı şirket 100 bin, Metro Türkiye 10 bin fidanlık bağış yaptığını açıklarken Ege’de üretim yapan Pınar, hem fidan bağışı yaptı hem de yardım tırlarıyla AFAD ve Kızılay ekiplerinin su, yiyecek ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmasını hızlandırdı.

KAHRAMANLARA ÖZEL PAKET

Turkcell, afet bölgelerini yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışladığını duyururken, cuma akşamı gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinden elde edilen geliri de fidan bağışı için kullanma kararı aldı. Yangından etkilenen bölgelerde mobil baz istasyonlarını faaliyete geçiren Turkcell, yangınlara müdahale eden ekiplere, ‘Kahraman Paket’ adını taşıyan iletişim paketleri tanımladı. Türk Telekom, grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve bütün iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığına 100 bin fidan bağışlayacağını açıkladı.

KÖYLERİ YENİDEN KURACAK

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, afet bölgesine 3 tır dolusu içme suyu gönderdiklerini, 10 gün sonra zarar gören köylerin yeniden yapılanması için sahada olacaklarını ve TÜGİAD Ormanı için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

FATURALARI ÜÇ AY ERTELEDİ

Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Enerji, yangından etkilenen müşterilerinin fatura ödeme tarihlerini 3 ay vadeyle erteleyecek. Müşteriler şirketin çağrı merkezini arayarak erteleme imkânından yararlanabilecek. Öte yandan şirket tarafından hazırlanan erzak ve ihtiyaç malzemelerini içeren kolilerinin yer aldığı araçlar, Adana ve Osmaniye’deki ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, faaliyet gösterdiği Toroslar bölgesi ve Adana çevresinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören abonelerinin bu zor günleri atlatmalarına destek olacaklarını ifade etti.

Vatandaş müdahale etti, yangın söndürüldü Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kömür deposunun yanında çıkan yangın, vatandaşların zamanında ihbarı üzerine büyümeden söndürüldü.

Bakan açıkladı: 107 yangından 98'i kontrol altında Orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Pakdemirli, 107 yangından 98’ini kontrol altına alındığını söyleyerek, 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü açıkladı.