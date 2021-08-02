Bakan Pakdemirli duyurdu: Muğla Seydikemer'deki yangınlar kontrol altında
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını sonunda kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması yürütüyor.
İHA ekibi Muğla'da alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada Muğla'nın Çökertme Mahallesi'ni saran yangını haberleştirmeye giden İhlas Haber Ajansı ekibi, mahalleyi saran alevlerin arasında kaldı.
Halep değil Manavgat! Antalya Manavgat'ta yerleşik yabancıların da yaşadığı tarihî mahalle yangında yok oldu. Bölgedeki evlerin tamamı yandı.