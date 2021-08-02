Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz'in ardından akşam saatlerinde Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı.Nebiköy mevkiinde başlayan alevlere, itfaiye ve orman işçileri müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Ortaköy Mahallesi'nin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.