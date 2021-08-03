Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi kahreden orman yangınlarıyla mücadele canla başla sürerken, sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar hiç durmadı. Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'yi acz içinde göstermeye çalışan paylaşımların yurt dışından beslenmesi dikkat çekti. Sosyal medyada düğmeye basılmış gibi tek bir merkezden gönderilen çağrı, milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Sosyal medyada #HelpTurkey (Türkiye'ye yardım edin) etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulunuldu. İletide İngilizce olarak, "112 adet yangın nedeniyle mahvolduk, perişan olduk. 8 insanı, çok sayıda hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Acilen uçaklara ihtiyacımız var. Lütfen bu mesajı yayın" ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında ve forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğunun yalan haber olduğunu bildirdi. Altun, şunları kaydetti: "İyi niyetli her yardım ve katkı millî birlikteliğimizin gereğidir. Ancak yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiye’miz güçlüdür. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim."

SOYLU: %90'I YALAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yüzlerce hesap tespit ettiklerini belirterek "Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayanlar da dedikodu yapıyorlar" dedi.

Bazı provokatif paylaşımlara da dikkat çeken Soylu, "Bir vekilin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Buradan rant sağlarım düşüncesi sapkın bir düşüncedir. 2 selfie çekmekle sanki yangın söndürülüyor. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurtdışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret oluşturmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yangınlarla ilgili dezenformasyon yaparak, "halk arasında korku ve panik oluşturan" kişiler hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

"5 TONUN ÜSTÜNDE OLMALI"

THK'nun oyun dışı bırakıldığı ve hususi olarak yangın söndürme faaliyetlerinden uzak tutulduğu iddiasına cevap Bakan Pakdemirli'den geldi. Geçmişte tek seferde 1 ton su taşıyan THK uçaklarından yeterli verim alınmadığı için ileriki yıllarda amfibik uçakların kullanılması yönünde karar alındığını hatırlatan Pakdemirli, şu anda kullanılan Turboprop veya Turbofan motorlu uçakların su taşıma kapasitesinin 12 ton olduğunu belirtti. Pakdemirli, hâlen THK'ya ait 3 uçak ve 18 helikopterin yangınla mücadelede kullanıldığını kaydetti.

Bekir Pakdemirli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helikopter pervanesinin kozalakları daha uzağa fırlattığı eleştirisine "Bambi Bucket'lar helikopterden sarkan bir halatın ucunda pal etkisi yapmayacak bir mesafede bulunduğundan, bir rüzgâr etkisi oluşturmamaktadır" cevabını verdi.

PARTİ LİDERİ AMA 39 YILLIK KANUNDAN HABERİ YOK

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ormanların otel yapmak için yakıldığını öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" dedi. Kılıçdaroğlu'na cevap veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 Bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN'IN YARDIM TEKLİFİ YALAN ÇIKTI

Talep olduğu takdirde Yunanistan'ın anında yardım edeceği şeklinde medyaya yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Çavuşoğlu’nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylemesine rağmen, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine cevap vermedi. Yunanistan'ın taleplere cevap vermemesinin yanı sıra Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Atina Büyükelçiliğimizi arayarak kendi ülkelerindeki yangınları öne sürerek Türkiye'ye yardım edemeyeceklerini bildirdikleri öğrenildi.

CHP'Lİ VEKİL KAHKAHA ATARAK YANGINI TAKİP ETMİŞ!

Her fırsatta yangın söndürme çalışmalarını istismar eden CHP'li vekiller hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Antalya Lider Gazetesi yazarı İbrahim Okumamış, çalışmaları yangın yönetim merkezinde CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'la takip ettiğini, Budak'ın CHP İl Başkanıyla yangını kahkahalar atarak takip ettiğini öne sürdü. Okumamış, CHP'li vekilin 30'un üstünde helikopterin çalışmalara verdiği desteği görmesine rağmen televizyonda "3 helikopterle bu yangın söndürülmez" dediğini aktardı.

"SİLAHI OLAN GELSİN"

Fethiye'de yangının sürdüğü anlarda sosyal medyada hızla yayılan paylaşımda, "Yangını çıkaranlar ile silahlı çatışma çıktı, silahı olan gelsin" çağrısı tedirginliğe sebep oldu. Paylaşım üzerine açıklama yapan Köyceğiz Kaymakamlığı "Provokasyon amaçlı bu paylaşımlar kesinlikle asılsız ve yalandır. Yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Yangın yardımlarına bedava kargo çağrısı Orman yangınlarının evleri ve iş yerlerini de kül ettiği acı süreçte, afet bölgesine yardımlar artarak devam ediyor.

Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gündoğmuş'taki yangına helikopter gönderilmediğini öne sürmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, verdiği sayılar ve paylaştığı fotoğrafla Böcek'in bu iddialarını yalanladı. İşte detaylar...

Bakan Pakdemirli: 13 orman yangını sürüyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, 150 orman yangınından 137'sinin söndürüldüğünü söyledi.